Ücretli öğretmene kadro verilecek mi 2023? Taşerona, TYP'lilere, belediye işçilerine KADRO VERİLDİ Mİ? Sözleşmeliye kadro müjdesi kimleri kapsıyor?

500 bin sözleşmeli çalışanın merakla beklediği kadro müjdesinin kapsam ve detayları açıklanıyor. Peki, Ücretli öğretmene kadro verilecek mi? Taşerona, TYP'lilere, belediye işçilerine KADRO VERİLDİ Mİ? Sözleşmeliye kadro müjdesi kimleri kapsıyor? İşte detaylar!
500 BİNE YAKIN KİŞİ YARARLANACAK
Sabah'ın haberine göre; yapılan düzenlemeyle Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi temel dayanak haline getirilerek, "sözleşmeli personel statüsü" yeniden belirlendi. Buna göre, mahalli idareler dâhil 3 yılı dolmuş sözleşmeliler bir yıllığına aday memurluğa geçirilecek. Düzenlemeden kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 500 bine yakını yararlanabilecek.
HEMEN KADROYA ALINACAK
Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.