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    • Ekonomi
    • 03.01.2023 13:52
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    • 03.01.2023 13:55
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    Ücretli öğretmene kadro verilecek mi 2023? Taşerona, TYP'lilere, belediye işçilerine KADRO VERİLDİ Mİ? Sözleşmeliye kadro müjdesi kimleri kapsıyor?

    Sözleşmeliye kadro meselesi hakkında aramalar hız kazandı. Sözleşmelilere kadronun kapsam ve detayları bugün netleşti. Peki, Ücretli öğretmene kadro verilecek mi? Taşerona, TYP'lilere, belediye işçilerine KADRO VERİLDİ Mİ? Sözleşmeliye kadro müjdesi kimleri kapsıyor? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Ücretli öğretmene kadro verilecek mi?

    500 bin sözleşmeli çalışanın merakla beklediği kadro müjdesinin kapsam ve detayları açıklanıyor. Peki, Ücretli öğretmene kadro verilecek mi? Taşerona, TYP'lilere, belediye işçilerine KADRO VERİLDİ Mİ? Sözleşmeliye kadro müjdesi kimleri kapsıyor? İşte detaylar!

    500 BİNE YAKIN KİŞİ YARARLANACAK

    Sabah'ın haberine göre; yapılan düzenlemeyle Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi temel dayanak haline getirilerek, "sözleşmeli personel statüsü" yeniden belirlendi. Buna göre, mahalli idareler dâhil 3 yılı dolmuş sözleşmeliler bir yıllığına aday memurluğa geçirilecek. Düzenlemeden kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 500 bine yakını yararlanabilecek.

    HEMEN KADROYA ALINACAK

    Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

        GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

        Yasal düzenlemeyle sözleşmeli personel de görevde yükselme sınavına katılabilecek. Kademe, derece ilerleme hakkına sahip olacak, unvan değişikliği sınavına katılabilecek. Kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olacak. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı ortadan kalkacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak.

        Kullanılmayan izin bir sonraki yıla aktarılabilecek. Ücretsiz izne ayrılma, yurtdışında eğitim veya görevlendirme hakkına sahip olacak. Arazi tazminatı, harcırah alma hakkına kavuşacak. Yemek ücreti yardımından faydalanacak. Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak.

        MEMUR-SEN: SEVİNCİ PAYLAŞACAĞIZ

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yapılan düzenlemeyle görev karmaşasının son bulacağını belirterek, "Bugün 500 bine yakın sözleşmelinin sevincini paylaşacağız. CHP, HDP'li belediyelerde çalışan sözleşmelilerin iki satır yazıyla işten çıkarılmalarına tanıklık ettik. Belediyelerin çıkardığı sözleşmeli personelin bir kısmı mahkeme kararıyla işine döndü" dedi.

        Düzenleme ile yüz binlerin beklediği yeni haklar şöyle:

        -Kademe, derece hakkı olacak.

        -Unvan değişikliği sınavına katılabilecek.

        -Yönetici pozisyonunda görevlendirilebilecek.

        -Kurumlar arası yer değiştirebilecek.
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        Haberler Ekonomi Ücretli öğretmene kadro verilecek mi 2023? Taşerona, TYP'lilere, belediye işçilerine KADRO VERİLDİ Mİ? Sözleşmeliye kadro müjdesi kimleri kapsıyor?
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