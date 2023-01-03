Orta gelirliye yeni konut kampanyası! Yüzde 0,99 faiz 15 yıl vade ile ev sahibi olma fırsatı

Ev sahibimiz sattı başka birine. Biz de 6 ay sonra çıkacaktık" diye konuştu. Genççınar, kirada oturan herkesin ev sahibi olması için dua ettiğini belirterek, "Allah duamı kabul etti. Çok mutluyum. Evin çıkacağını hissediyordum ve dua ediyordum. Evi olmayanlar, kirada oturanlar geç kalmasınlar gelsinler başvursunlar, herkese nasip olsun" ifadelerini kullandı. Başkent'teki 18 bin 450 hak sahibini belirlemek için gerçekleştirilecek kura çekimleri 12 Ocak'a kadar n devam edecek.