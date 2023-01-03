Ocak zammı ile emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Hangi emekli kaç TL maaş alacak? 2023 Ocak SSK Bağ-Kur en düşük en yüksek emekli maaşı!

Emekli zammı için geri sayılıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları ile beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. En son kasım ayı enflasyon rakamları açıklanmıştı. En son durumda 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04 oldu. Emekli zammı için 6 aylık enflasyon farkı yarın yani 3 Ocak tarihinde açıklanacak olan enflasyon rakamları sonra ortaya çıkacak

Güncel en düşük emekli maaşı 3500 TL olarak yer alıyor. Emekli zammı için farkı senaryolar bulunuyor. Zam sonrasında emekli maaşının en düşük emekli maaşının 4500 TL civarlarında olması bekleniyor.