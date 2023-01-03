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    • Ekonomi
    • 03.01.2023 07:00
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    • 03.01.2023 07:12
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    Ocak zammı ile emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Hangi emekli kaç TL maaş alacak? 2023 Ocak SSK Bağ-Kur en düşük en yüksek emekli maaşı!

    En düşük ve en yüksek emekli maaşının ne kadar olduğu sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Emeklilerin aylardır merakla beklediği maaşlar bugün belli oluyor. 13 milyona yakın emekli maaşlarına yapılacak zam tutarına kilitlenmişti. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri için açıklanacak iyileştirme formülü de merakla bekleniyor. Peki, 2023 Ocak zammı ile emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Hangi emekli kaç TL maaş alacak? 2023 Ocak SSK Bağ-Kur en düşük en yüksek emekli maaşı!

    takvim.com.tr
    Ocak zammı ile emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

    Emekli maaşı hesaplama işlemi son saatlerin en çok araştırılanları arasında yer aldı. 13 milyon emekli bir süredir zam tutarına odaklanmıştı. Her ay Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan emekliler yılın altı ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapıldığını öğreniyor. Peki, Ocak zammı ile emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Hangi emekli kaç TL maaş alacak? 2023 Ocak SSK Bağ-Kur en düşük en yüksek emekli maaşı!

    Emekli zammı için geri sayılıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları ile beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. En son kasım ayı enflasyon rakamları açıklanmıştı. En son durumda 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04 oldu. Emekli zammı için 6 aylık enflasyon farkı yarın yani 3 Ocak tarihinde açıklanacak olan enflasyon rakamları sonra ortaya çıkacak

    Güncel en düşük emekli maaşı 3500 TL olarak yer alıyor. Emekli zammı için farkı senaryolar bulunuyor. Zam sonrasında emekli maaşının en düşük emekli maaşının 4500 TL civarlarında olması bekleniyor.

    EMEKLİ ZAM TAHMİNLERİ

    Güncel en düşük emekli maaşı: 3500 TL
    Yüzde 20 zam durumunda en düşük emekli maaşı: 4200 TL

        Yüzde 30 zam durumunda en düşük emekli maaşı: 4550 TL
        Yüzde 40 zam durumunda en düşük emekli maaşı: 4900 TL

        EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Emekli zam farkları belli olduktan sonra emekli maaşı zam farklarının ocak ayında maaşlarla yatırılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.
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        Haberler Ekonomi Ocak zammı ile emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Hangi emekli kaç TL maaş alacak? 2023 Ocak SSK Bağ-Kur en düşük en yüksek emekli maaşı!
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