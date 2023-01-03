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    • Ekonomi
    • 03.01.2023 09:09
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    • 03.01.2023 09:18
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    Ocak ayı kira artış oranı ne kadar 2023? TEFE TÜFE Aralık ayı memur emekli maaş farkı kaç TL oldu? Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2022?

    Aralık ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği gibi bir önceki ayın enflasyon seviyesi TÜİK tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Özellikle memur ve emekli zammı için gözler Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç? TEFE TÜFE Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Ocak ayı kira artış oranı ne kadar 2023? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2022? TEFE TÜFE Aralık ayı memur emekli maaş farkı kaç TL oldu? Ocak ayı kira artış oranı ne kadar 2023?

    Aralık ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği gibi bir önceki ayın enflasyon seviyesi TÜİK tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Özellikle memur ve emekli zammı için gözler Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç? TEFE TÜFE Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Ocak ayı kira artış oranı ne kadar 2023? İşte merak edilenler!

    ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

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    Buna göre; Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanacak.

    MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI NETLEŞECEK

    Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Böylece temmuzda yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için 7 puanın üstünde "enflasyon farkı" oluştu.

    Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.



        TCMB ANKETİNDE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 44 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.



        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 68,06 iken, bu anket döneminde yüzde 66,80 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 37,47 iken, bu anket döneminde yüzde 34,92 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,76 ve yüzde 20,56 olarak gerçekleşti.
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        Haberler Ekonomi Ocak ayı kira artış oranı ne kadar 2023? TEFE TÜFE Aralık ayı memur emekli maaş farkı kaç TL oldu? Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2022?
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