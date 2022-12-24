24 Aralık BUGÜN ÇILGIN SAYISAL LOTO çekiliş sonuçları! Milli Piyango MPİ 73 milyon TL Sayısal Loto sonuçları kazanan LİSTESİ!

24 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları günün çok araştırılanları arasında yer alıyor. İkramiyenin miktarının artışa geçmesiyle birlikte şans oyunu oynayanlar kazanan sayıları merak ediyor. Bayilere uğrayıp loto oynayanlar kazanan rakamları öğrenmek için 24 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor.
24 ARALIK 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 24 Aralık 2022 Cumartesi akşamı saat 21.30 itibarıyla açıklandı. Şanslı numaraları öğrenmek için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.
24 ARALIK 2022 ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
24 Aralık 2022 tarihli çekilişte kazandıran rakamlar şöyle oldu:
9 - 31 - 34 - 75 80 - 86 - JOKER 50 SÜPERSTAR 62