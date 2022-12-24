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    • Ekonomi
    • 24.12.2022 22:41
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    • 24.12.2022 22:44
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    24 Aralık BUGÜN ÇILGIN SAYISAL LOTO çekiliş sonuçları! Milli Piyango MPİ 73 milyon TL Sayısal Loto sonuçları kazanan LİSTESİ!

    24 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belirlendi. Sonuçlar, bugün gerçekleştirilen canlı çekilişin ardından duyuruldu. Bu bağlamda ikramiyeyi kazanan numaraları öğrenmek isteyenler 24 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, bugün hangi rakamlar ikramiye kazanmış oldu? İşte kazanan sayıların listesi!

    takvim.com.tr
    24 Aralık BUGÜN ÇILGIN SAYISAL LOTO çekiliş sonuçları!

    24 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları günün çok araştırılanları arasında yer alıyor. İkramiyenin miktarının artışa geçmesiyle birlikte şans oyunu oynayanlar kazanan sayıları merak ediyor. Bayilere uğrayıp loto oynayanlar kazanan rakamları öğrenmek için 24 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor.

    24 ARALIK 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 24 Aralık 2022 Cumartesi akşamı saat 21.30 itibarıyla açıklandı. Şanslı numaraları öğrenmek için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

    24 ARALIK 2022 ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    24 Aralık 2022 tarihli çekilişte kazandıran rakamlar şöyle oldu:

    9 - 31 - 34 - 75 80 - 86 - JOKER 50 SÜPERSTAR 62

        SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

        Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

        Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.

        Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.



        SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?
        Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

        SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?
        Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

        SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?
        Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.
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        Haberler Ekonomi 24 Aralık BUGÜN ÇILGIN SAYISAL LOTO çekiliş sonuçları! Milli Piyango MPİ 73 milyon TL Sayısal Loto sonuçları kazanan LİSTESİ!
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