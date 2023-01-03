400 bin öğrenciye şehirlerarası ulaşım desteği başladı!





PRİM BORCU OLANLARA ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur borcu olan vatandaşlar için yeni Cumhurbaşkanlığı kararı yürürlüğe girdi. Borçlu vatandaşlar bu yıl da sağlık hizmeti alabilecek. Prim borcu bulunanların sağlık hizmeti almasına ilişkin süre 31 Aralık 2022'de dolmuştu.



PRİMLER DEĞİŞTİ

GSS prim tutarı ile primi devletin karşılaması için belirlenen gelir sınırı da yeni asgari ücretle birlikte değişti. GSS primi geçerli brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar oluyor. Bu yıl için brüt asgari ücret 10 bin 8 lira olduğu için aylık prim de 300,24 lira olarak uygulanacak. Sosyal güvencesi olmayanlar yani çalışmayanlar ya da birisinin bakmakla yükümlü olduğu kişi olmayanlar ayda 300,24 lira primle ailece GSS kapsamına alınacak. Eğer bu vatandaşların bu primi ödeme güçleri yoksa, ödeme devlet tarafından yapılacak. Bunun için kaymakamlıklarda gelir testi yaptırmak gerekiyor. Gelir testi için başvuran ve hane içinde kişi başı geliri bu yıl 3 bin 336 liranın altında çıkanların primi devlet tarafından karşılanacak.



ADALET Bakanlığı, 7. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilmesi planlanan pakette yer alan düzenlemelere göre; konutlarda icra müdürünün verdiği haciz kararı 'hakim onayından geçtikten sonra' yerine getirilebilecek. Avukatlık mesleğinin ilk 5 yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlar mali olarak desteklenecek. Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, zorunlu arabuluculuk kapsamına alınacak.



YENİ KONUT MÜJDESİ YARIN AÇIKLANIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen orta gelirli ailelere yönelik konut kampanyasına ilişkin detayları yarın kamuoyuna açıklayacak. Orta gelir grubu için yapılacak olan konutlara başvurularda ilk evini alacaklara kurada ayrıcalık tanınacağı öğrenilirken, başvurular için yine gelir limitleri belirlenecek. Kredi faiz oranları ve ödeme planı toplantıda açıklanacak. Kredi ödemelerinde 1-2 yıl ödemesiz dönemin planladığı da öğrenilirken, alınacak konutların yine 5 yıl boyunca satılamaması üzerinde de duruluyor. Çalışmanın tüm detayları iki bakan tarafından yarın kamuoyuna açıklanacak. Bu arada 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında Ankara'da kuralar başladı. Barış ŞİMŞEK



ÜLKER: 2023 ENFLASYON İLE MÜCADELE YILI OLACAK

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "2023'ü Yıldız Holding'de enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz" ifadesini kullandı. Enflasyonla topyekun bir mücadele başlattıklarını söyleyen Ülker, "İlk adım ŞOK Marketler'den geliyor, Ocak ayı boyunca 1.000 temel üründe fiyatları sabitliyor" dedi. Enflasyonla mücadele seferberliğinde birçok firmanın da kendilerini takip edeceğine inandığını aktaran Ali Ülker, "Özellikle temel gıda ürünlerinde önceliğimiz kâr değil, üretim sürekliliği ve halkımızın ihtiyacı olan ürünlere mümkün olan en uygun şartlarda ulaşabilmesi" diye konuştu.



KİRA ANLAŞMAZLIĞINA ARABULUCU ÇÖZÜMÜ

Adalet Bakanlığı, 7. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilmesi planlanan pakette yer alan düzenlemelere göre; konutlarda icra müdürünün verdiği haciz kararı 'hakim onayından geçtikten sonra' yerine getirilebilecek. Avukatlık mesleğinin ilk 5 yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlar mali olarak desteklenecek. Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, zorunlu arabuluculuk kapsamına alınacak.



BULGARİSTAN'A DOĞALGAZ SATACAĞIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Bulgaristan'a doğalgaz satışı yapacağını ve anlaşmanın bugün imzalanacağını açıkladı. Dönmez "BOTAŞ en son Umman'da bir görüşme yaptı. Büyük oranda da anlaştılar. Kısa süre içinde bir LNG anlaşması yapacak" dedi. Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov da daha önce Türkiye'nin sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söylemişti.

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