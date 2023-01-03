Ocak zammı ile askeri personel TSK maaşları kaç TL oldu? 2023 Uzman çavuş, subay, astsubay, jandarma maaşları kaç TL oldu?

Askeri personel maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Bu maaşlar, memur maaşlarına yapılan zam oranlarına göre belirleniyor. Memura yapılacak maaş artışı, 2023'ün ilk 6 ayı için olan kısım ocak ayı itibariyle ortaya çıktı. Peki, 2023 Uzman çavuş, subay, astsubay, jandarma maaşları kaç TL oldu? Ocak zammı ile askeri personel maaşları kaç TL oldu? İşte detaylar!