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    Konut ve işyeri olanlar 2022'de elde ettiği kira gelirleri için beyanname verecek

    2022’de elde edilen kira gelirlerinin 9 bin 500 lirası vergiden istisna olacak. Bu tutar, 2023’teki kira gelirleri için ise 21 bin lira. İşte sizler için derlediğimiz 2 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Kira gelirinde beyan sınırı 9.500 lira

    Konut ve işyeri kira geliri elde eden 2 milyonun üzerinde vatandaş 2022'de elde ettiği kira gelirleri için beyanname verecek. Geçen yıl elde edilen konut kira gelirlerinin 9 bin 500 lirası gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu tutarı geçmeyen kira gelirlerinin beyanı gerekmiyor. İstisnayı aşan gelirini beyan etmeyen ya da eksik bildirenin bu hakkı ortadan kalkıyor. 2023 yılı için geçerli olacak konut (mesken) istisna tutarı da 21 bin lira olacak. Emekliler 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri için emlak vergisi ödemeyecek. İşyeri kira geliri için de beyanname sınırı yine her yıl yeniden belirleniyor.

    DEĞER ARTIŞI VARSA
    Değer artış kazancındaki 25 bin liralık istisna tutarı da 55 bin lira oldu. Sahip olduğu evi 5 yıldan önce satanların elde ettiği kazanç değer artış kazancı olarak vergilendiriliyor. Değer artış kazançlarının beyan edilip edilmeyeceği ise istisna tutarının altında kalıp kalmadığına bağlı bulunuyor.
    Hazal ATEŞ



    BES'TE DEVLET KATKISI ARTIYOR
    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK), Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik ile yıllık limitin üzerinde ödenen katkılar için takip eden yıllarda devlet katkısı alabilme imkanı getirildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Böylelikle bir katılımcı, devlet katkısı teşvikinin tamamından yararlanabilmek için yatırmak istediği katkı payını yıllara bölüp erteleyerek yatırmak zorunda kalmayacak."



    FİBER AĞ 400 BİN KM'YE ULAŞTI...
    Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni yıla Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Coşandere Mahallesi'nde fiber dönüşüm çalışmalarını sürdüren ekiplerle girdi. Saha ekiplerinin yeni yılını kutlayan Ümit Önal, Coşandere Mahallesi'ndeki çalışmalarla Türk Telekom'un fiber ağ uzunluğunun 400 bin kilometreye ulaştığını belirtti.



        2023'E MOTOSİKLETLİ KURYELERLE GİRDİ
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yıla Ankara'da zorlu koşullarda çalışan motosikletli kuryelerle girdi, kaskını takıp, kurye kıyafetini giyerek dağıtıma çıktı. "Kolay iş değil. Bir kere hava soğuk. Arkadaşlarımızın ne kadar emek verdiğini görmüş olduk" diyen Varank'a, Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek eşlik etti.



        ACİL SERVİS
        İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 19.95 zam kararının, Şubat'tan itibaren tüm servisler için geçerli olup olmayacağı tartışılıyor. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, "Servis firmaları sözleşmelerde tarife artışlarını yansıtacaklarını bildiriyor. Tarife değişiyor, güncelleme yapılıyor" dedi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise UKOME kararının, sözleşmede tarife değişikliğiyle ilgili bir madde var ise geçerli olacağını belirterek, "Eğitim dönemini kapsayan bir sözleşme yoksa, aydan aya ödeme yapan veliler, zam kararına uymak zorunda. Sözleşmeyle peşin ödeme yapmış ve içeriğinde 'UKOME'nin belirlediği fiyatlar uygulanır' şeklinde bir madde yoksa, veliler farkı ödemek zorunda değiller" dedi.



        1.000 ÜRÜNDE FİYATLARINI SABİTLEDİ
        ŞOK Marketler, Ocak ayı boyunca pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana kadar 1.000 üründe fiyatlarını sabitledi. ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, "Belirlenen 1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak. Şimdiye kadar 'Birlikten Berekete' yaklaşımı ile her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.



            TAKSİMETRE KUYRUĞU
            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nce (UKOME) taksiler için alınan zamlı tarife kararı dünden itibaren uygulamaya başlandı. Megakentte hizmet veren taksiciler de taksimetrelerini zamlı tarife nedeniyle güncelletmek için dün sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni fiyatlandırmayla birlikte taksimetre açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 liradan 100,80 liraya çıktı. Taksilerin kısa mesafe ücreti ise 28 liradan 40 liraya yükseldi.

            SANAYİDE KULLANILAN GAZA % 13 İNDİRİM
            Doğalgazda Ocak'ta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı. Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğalgazın fiyatı yüzde 12.73 düşüşle 18 bin lira olarak açıklandı.

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            Haberler Ekonomi Konut ve işyeri olanlar 2022'de elde ettiği kira gelirleri için beyanname verecek
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