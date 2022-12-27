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    • Ekonomi
    • 27.12.2022 18:02
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    • 27.12.2022 18:02
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    Para Dergisi’nden Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel Almanak

    Cumhuriyetin 100’üncü yılı 2023’e yepyeni umutlarla girerken Türkiye’nin haftalık tek ekonomi dergisi PARA, geleneği bozmayarak çok özel bir almanak sayısı hazırladı.

    takvim.com.tr
    Para Dergisi’nden 100’üncü yılına özel Almanak

    Cumhuriyetin 100'üncü yılı 2023'e yepyeni umutlarla girerken Türkiye'nin haftalık tek ekonomi dergisi PARA, geleneği bozmayarak çok özel bir almanak sayısı hazırladı. Bu hafta bir yıl masanızda yol haritası olabilecek çok özel bir dergi okurlarla buluştu.

    Dergi zengin bir içeriğe sahip. Dergide, 8 icracı bakan, 400'e yakın iş insanı, finans kesiminin tepe yöneticileri ve bürokratların 2023 beklentileri ve hedefleri yer alıyor.

    Türkiye'nin en popüler iki astroloğu PARA'ya özel 2023 astroloji haritası hazırladı. Burçlara göre yatırım projeksiyonu nasıl olmalı gibi soruların cevaplarını da dergide okuyabilirsiniz. Bu özel sayı gazete ve dergi satış noktalarında yerini aldı…

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    Haberler Ekonomi Para Dergisi’nden Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel Almanak
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