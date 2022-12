Çalışana yeni yıl avantajı! , Yemek, yol ve kreş desteklerinde vergi istisnası arttı

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2023 gelir vergisi dilimleri açıklandı. Yeni yıldan itibaren tüm ücretli çalışanların yıllık 120 bin 96 liraya isabet eden ücretleri gelir ve damga vergisinden muaf olacak. Her bir çalışandan, yıllık 17 bin 827 lira gelir ve damga vergisi alınmayacak.



İLK DİLİM 70 BİN TL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini açıkladı. Gelir vergisi tarifesi her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Artırım sırasında yüzde 5'e kadar küsuratlar dikkate alınmıyor. Bir yandan asgari ücret istisnasında meydana gelen artış bir yandan da tarifede yapılan artışlar nedeniyle ücret gelirleri açısından çok daha avantajlı bir durum ortaya çıktı. Gelir vergisi tarifesi bu yıl yüzde 122.93 olan yeniden değerleme oranında artırılarak yüzde 15 vergiye tabi kazançların tutarı 32 bin liradan 70 bin liraya çıktı. Yüzde 20'ye tabi ikinci dilim 70 bin liradan 150 bin liraya, yüzde 35'e tabi üçüncü dilim 250 bin liradan 550 bin liraya çıktı. Yüzde 40 oranında vergi uygulanan dördüncü dilim de 880 bin liradan 1.9 milyon liraya çıktı. Yeniden değerleme oranında artışla 1.9 milyon lirayı aşan kazançlar yüzde 40 vergiye tabi olacak. Vergi dilimlerinin yükseltilmesi, ücret geliri elde edenlerin çok daha geç üst dilimlere geçmesini sağlayacak, bunun doğal sonucu olarak daha az vergi ödenecek.



120 BİN LİRAYA MUAFİYET

Asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi istisnası uygulanacak. Asgari ücret istisnası nedeniyle tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120 bin 96 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacak. Her bir çalışandan, yıllık toplam 17 bin 827 lira vergi tahsil edilmeyecek.



YEMEK PARASI TUTARLARI ARTTI

Asgari ücret tutarının netleşmesiyle beraber istisna rakamları da belirlendi. Bu yıl Temmuz'da 51 liraya çıkarılan yemek parası istisna tutarı 110 liraya, 25.5 liraya çıkarılan yol parası istisna tutarı da 56 liraya yükseltildi. Böylece, aylık 2 bin 860 lira yemek parası ile bin 456 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.



KREŞ DESTEĞİ DE SÜRECEK

İşverenlerce kadın hizmet erbabına her bir çocuk için yapılan aylık 3 bin 235 lira kreş yardımı ödemesinden gelir vergisi alınmıyor. Kreş yardımı istisna tutarı da 5 bin 4 liraya çıkarıldı. Yemek, yol ve kreş ödemelerindeki istisna tutarlarının artırılması nedeniyle bu ödemelerin tamamını alan bir çalışanda vergi dışı kalan tutar aylık 9 bin 320 liraya ulaştı.

