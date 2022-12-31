Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri YATTI MI?

Aile destek ödemelerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan Kabine toplantısının ardından aile destek ödemelerinin tarihine ilişkin açıklama yaptı. Peki, Aile destek ödemeleri YATTI MI? Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar!
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? BAŞKAN ERDOĞAN TARİHİ DUYURDU!
Ocak ayının ilk haftası 3 milyon hak sahibine 13 milyar lira yapılacak aile destek ödemelerini yılbaşından önceye çekiyoruz.
YILLIK 10.200-15.000 TL ARASI ÖDEME!
Her aileye 12 aylık süreç boyunca ayda 850 ila 1.250 TL ödeme aktif ediliyor. Bu tutar yıllık toplamda 10.200 TL ila 15.000 TL gibi bir rakama eşit geliyor.
Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) ve Aylık Destek Tutarı (TL)
450 TL ve altı: 1.250 TL
450 TL üzeri, 911,15 TL ve altı: 1.100 TL
911,15 TL üzeri, 1372,30 TL ve altı: 950 TL
1372,30 TL üzeri, 1833,45 TL'den az: 850 TL