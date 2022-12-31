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    • Ekonomi
    • 31.12.2022 08:01
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    • 31.12.2022 08:01
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    Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri YATTI MI?

    Aile destek ödemelerine ilişkin son dakika açıklama geldi. Aile Destek Programı ödemeleri hane başına aylık 850-1250 TL arasında veriliyor. Başkanb Erdoğan Kabine sonrası aile destek ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Aile destek ödemeleri YATTI MI? Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Aile destek ödemeleri YATTI MI?

    Aile destek ödemelerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan Kabine toplantısının ardından aile destek ödemelerinin tarihine ilişkin açıklama yaptı. Peki, Aile destek ödemeleri YATTI MI? Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar!

    AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? BAŞKAN ERDOĞAN TARİHİ DUYURDU!

    Ocak ayının ilk haftası 3 milyon hak sahibine 13 milyar lira yapılacak aile destek ödemelerini yılbaşından önceye çekiyoruz.

    YILLIK 10.200-15.000 TL ARASI ÖDEME!

    Her aileye 12 aylık süreç boyunca ayda 850 ila 1.250 TL ödeme aktif ediliyor. Bu tutar yıllık toplamda 10.200 TL ila 15.000 TL gibi bir rakama eşit geliyor.

    Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) ve Aylık Destek Tutarı (TL)

    450 TL ve altı: 1.250 TL

    450 TL üzeri, 911,15 TL ve altı: 1.100 TL

    911,15 TL üzeri, 1372,30 TL ve altı: 950 TL

    1372,30 TL üzeri, 1833,45 TL'den az: 850 TL

        12 AY SÜRECEK

        850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir.

        12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

        KİMLER BAŞVURAMAZ?

        Başvuran kişinin;

        1- Türk vatandaşı olmaması,

        2- Mavi Kart sahibi olması,

        3- Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        4- 18 yaşından küçük olması,

        5- Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

        durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
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        Haberler Ekonomi Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri YATTI MI?
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