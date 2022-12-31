Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Gazı'yla ilgili yeni müjde açıklayacağını belirtmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak eidyor. Peki, Karadeniz Gazı nerede bulundu? Karadeniz Gazı rezervi kaç milyar dolar? İşte detaylar...