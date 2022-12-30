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    • Ekonomi
    • 30.12.2022 23:45
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    • 30.12.2022 23:45
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    TPAO 'hissiler satışa çıkarıldı' iddialarını yalanladı! "Gerçek dışı duyurulara itibar etmeyin"

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medyada 'yatırım fırsatı' başlığıyla paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yapılan açıkalmada, "Bahse konu hesaplar ve internet sitelerine karşı gerekli yasal işlemler Ortaklığımız tarafından başlatılmış olup vatandaşlarımızın bu tür gerçek dışı duyurulara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

    TPAO’dan ’hisse satışı’ iddialarına yalanlama

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medyada 'yatırım fırsatı' başlığıyla paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.



    TPAO tarafından yapılan açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden, 'yatırım fırsatı' adı altında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan duyurular yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu yasa dışı girişimlerde Genel Müdürümüz Sayın Melih Han Bilgin'in fotoğraflarının yanı sıra Ortaklığımızın logosu ve görselleri izinsiz olarak kullanılmıştır. Kurumumuz yüzde yüz kamu sermayeli bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. Halka açık bir şirket olmadığından, herhangi bir hisse satışı konusu değildir. Bahse konu hesaplar ve internet sitelerine karşı gerekli yasal işlemler Ortaklığımız tarafından başlatılmış olup vatandaşlarımızın bu tür gerçek dışı duyurulara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.

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    Haberler Ekonomi TPAO 'hissiler satışa çıkarıldı' iddialarını yalanladı! "Gerçek dışı duyurulara itibar etmeyin"
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