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    • Ekonomi
    • 30.12.2022 23:56
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    • 31.12.2022 00:04
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    Emekliler 2023'te ne kadar zam alacak? Son ipucu geldi: İşte güncel 2023 Ocak zamlı emekli maaşı tablosu

    Son dakika emekli maaşı haberleri! Emeklilerin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. AA Finans’ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.59 çıktı. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17.03 zam göründü. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? Refah payı ile zam oranı ne kadar olabilir? İşte bu soruların yanıtı…

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Emekliler 2023’te ne kadar zam alacak?

    Milyonlarca emeklinin Ocak zammı için artık gün sayılıyor. Zam oranı 3 Ocak'ta enflasyon verisinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Hem bu oran hem de enflasyon tahmini merakla bekleniyor.

    Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.05 olarak gerçekleşti. Geriye sadece tek veri kaldı.

    YENİ ANKET GELDİ
    Bu veri için 3 Ocak günü beklenirken, artışa ilişkin ipucu geldi. AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 66.59 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.03 olarak gerçekleşecek.

    REFAH PAYI NASIL YANSIR?
    Zam oranlarına refah payı eklenmesi için de hazırlık yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı eğer 10 puanlık refah payı eklenirse yüzde 27.03'ü bulacak. Refah payı 15 puan olursa zam oranı 32.03'e, 20 puan olursa 37.03'e ulaşacak.

        KAZANÇ HAFTASI
        Refah payının yanı sıra emeklilerin taban aylık ödemelerinde de bir artış bekleniyor. Halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylık ödemesinin 5 bin ile 5 bin 500 lira aralığına yükselmesi bekleniyor. Hem refah payı hem de taban aylık artışı, 3 Ocak günü zam oranlarının belli olmasının ardından duyurulacak.

        2022 enflasyon tahmini: Yüzde 66.59
        6 aylık enflasyon: Yüzde 17.03

        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ
        Zam oranı: Yüzde 17.03
        10 puan refah payı: Yüzde 27.03
        15 puan refah payı: Yüzde 32.03
        20 puan refah payı: Yüzde 37.03

            ENFLASYON TAHMİNİ MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK? (TL)
            Mevcut maaş: 5.000
            % 17.03 zamlı maaş: 5.851,50
            Mevcut maaş: 5.100
            % 17.03 zamlı maaş: 5.968,53
            Mevcut maaş: 5.200
            % 17.03 zamlı maaş: 6.085,56

            Mevcut maaş: 5.300
            % 17.03 zamlı maaş: 6.202,59
            Mevcut maaş: 5.400
            % 17.03 zamlı maaş: 6.319,62
            Mevcut maaş: 5.500
            % 17.03 zamlı maaş: 6.436,65
            Mevcut maaş: 5.600
            % 17.03 zamlı maaş: 6.553,68
            Mevcut maaş: 5.700
            % 17.03 zamlı maaş: 6.670,71
            Mevcut maaş: 5.800
            % 17.03 zamlı maaş: 6.787,74
            Mevcut maaş: 5.900
            % 17.03 zamlı maaş: 6.904,77
            Mevcut maaş: 6.000
            % 17.03 zamlı maaş: 7.021,80
            Mevcut maaş: 6.100
            % 17.03 zamlı maaş: 7.138,83


            Mevcut maaş: 6.200
            % 17.03 zamlı maaş: 7.255,86
            Mevcut maaş: 6.300
            % 17.03 zamlı maaş: 7.372,89
            Mevcut maaş: 6.400
            % 17.03 zamlı maaş: 7.489,92
            Mevcut maaş: 6.500
            % 17.03 zamlı maaş: 7.606,95
            Mevcut maaş: 6.600
            % 17.03 zamlı maaş: 7.723,98


                Mevcut maaş: 6.700
                % 17.03 zamlı maaş: 7.841,01
                Mevcut maaş: 6.800
                % 17.03 zamlı maaş: 7.958,04
                Mevcut maaş: 6.900
                % 17.03 zamlı maaş: 8.075,07
                Mevcut maaş: 7.000
                % 17.03 zamlı maaş: 8.192,10
                Mevcut maaş: 7.100
                % 17.03 zamlı maaş: 8.309,13
                Mevcut maaş: 7.200
                % 17.03 zamlı maaş: 8.426,16


                Mevcut maaş: 7.300
                % 17.03 zamlı maaş: 8.543,19
                Mevcut maaş: 7.400
                % 17.03 zamlı maaş: 8.660,22
                Mevcut maaş: 7.500
                % 17.03 zamlı maaş: 8.777,25
                Mevcut maaş: 7.600
                % 17.03 zamlı maaş: 8.894,28
                Mevcut maaş: 7.700
                % 17.03 zamlı maaş: 9.011,31
                Mevcut maaş: 7.800
                % 17.03 zamlı maaş: 9.128,34
                Mevcut maaş: 7.900
                % 17.03 zamlı maaş: 9.245,37
                Mevcut maaş: 8.000
                % 17.03 zamlı maaş: 9.362,40
                Mevcut maaş: 8.100
                % 17.03 zamlı maaş: 9.479,43


                Mevcut maaş: 8.200
                % 17.03 zamlı maaş: 9.596,46
                Mevcut maaş: 8.300
                % 17.03 zamlı maaş: 9.713,49
                Mevcut maaş: 8.400
                % 17.03 zamlı maaş: 9.830,52
                Mevcut maaş: 8.500
                % 17.03 zamlı maaş: 9.947,55
                Mevcut maaş: 8.600
                % 17.03 zamlı maaş: 10.064,58
                Mevcut maaş: 8.700
                % 17.03 zamlı maaş: 10.181,61


                    Mevcut maaş: 8.800
                    % 17.03 zamlı maaş: 10.298,64
                    Mevcut maaş: 8.900
                    % 17.03 zamlı maaş: 10.415,67
                    Mevcut maaş: 9.000
                    % 17.03 zamlı maaş: 10.532,70
                    Mevcut maaş: 9.050
                    % 17.03 zamlı maaş: 10.591,22
                    Mevcut maaş: 9.100
                    % 17.03 zamlı maaş: 10.649,73
                    Mevcut maaş: 9.200
                    % 17.03 zamlı maaş: 10.766,76
                    Mevcut maaş: 9.300
                    % 17.03 zamlı maaş: 10.883,79
                    Mevcut maaş: 9.400
                    % 17.03 zamlı maaş: 11.000,82
                    Mevcut maaş: 9.500
                    % 17.03 zamlı maaş: 11.117,85


                    Mevcut maaş: 9.600
                    % 17.03 zamlı maaş: 11.234,88
                    Mevcut maaş: 9.700
                    % 17.03 zamlı maaş: 11.351,91
                    Mevcut maaş: 9.800
                    % 17.03 zamlı maaş: 11.468,94
                    Mevcut maaş: 9.900
                    % 17.03 zamlı maaş: 11.585,97
                    Mevcut maaş: 10.000
                    % 17.03 zamlı maaş: 11.703,00
                    Mevcut maaş: 10.100
                    % 17.03 zamlı maaş: 11.820,03
                    Mevcut maaş: 10.200
                    % 17.03 zamlı maaş: 11.937,06
                    Mevcut maaş: 10.300
                    % 17.03 zamlı maaş: 12.054,09


                    Mevcut maaş: 10.400
                    % 17.03 zamlı maaş: 12.171,12
                    Mevcut maaş: 10.500
                    % 17.03 zamlı maaş: 12.288,15
                    Mevcut maaş: 10.600
                    % 17.03 zamlı maaş: 12.405,18
                    Mevcut maaş: 10.700
                    % 17.03 zamlı maaş: 12.522,21
                    Mevcut maaş: 10.800
                    % 17.03 zamlı maaş: 12.639,24
                    Mevcut maaş: 10.900
                    % 17.03 zamlı maaş: 12.756,27
                    Mevcut maaş: 11.000
                    % 17.03 zamlı maaş: 12.873,30
                    Mevcut maaş: 11.100
                    % 17.03 zamlı maaş: 12.990,33
                    Mevcut maaş: 11.200
                    % 17.03 zamlı maaş: 13.107,36
                    Mevcut maaş: 11.300
                    % 17.03 zamlı maaş: 13.224,39


                        Mevcut maaş: 11.400
                        % 17.03 zamlı maaş: 13.341,42
                        Mevcut maaş: 11.500
                        % 17.03 zamlı maaş: 13.458,45
                        Mevcut maaş: 11.600
                        % 17.03 zamlı maaş: 13.575,48
                        Mevcut maaş: 11.700
                        % 17.03 zamlı maaş: 13.692,51
                        Mevcut maaş: 11.800
                        % 17.03 zamlı maaş: 13.809,54
                        Mevcut maaş: 11.900
                        % 17.03 zamlı maaş: 13.926,57
                        Mevcut maaş: 12.000
                        % 17.03 zamlı maaş: 14.043,60
                        Mevcut maaş: 12.100
                        % 17.03 zamlı maaş: 14.160,63
                        Mevcut maaş: 12.200
                        % 17.03 zamlı maaş: 14.277,66
                        Mevcut maaş: 12.400
                        % 17.03 zamlı maaş: 14.511,72
                        Mevcut maaş: 12.500
                        % 17.03 zamlı maaş: 14.628,75
                        Mevcut maaş: 12.600
                        % 17.03 zamlı maaş: 14.745,78
                        Mevcut maaş: 12.700
                        % 17.03 zamlı maaş: 14.862,81
                        Mevcut maaş: 12.800
                        % 17.03 zamlı maaş: 14.979,84
                        Mevcut maaş: 12.900
                        % 17.03 zamlı maaş: 15.096,87

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