Emekliler 2023'te ne kadar zam alacak? Son ipucu geldi: İşte güncel 2023 Ocak zamlı emekli maaşı tablosu

KAZANÇ HAFTASI

Refah payının yanı sıra emeklilerin taban aylık ödemelerinde de bir artış bekleniyor. Halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylık ödemesinin 5 bin ile 5 bin 500 lira aralığına yükselmesi bekleniyor. Hem refah payı hem de taban aylık artışı, 3 Ocak günü zam oranlarının belli olmasının ardından duyurulacak.