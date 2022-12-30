Emekliler 2023'te ne kadar zam alacak? Son ipucu geldi: İşte güncel 2023 Ocak zamlı emekli maaşı tablosu

Milyonlarca emeklinin Ocak zammı için artık gün sayılıyor. Zam oranı 3 Ocak'ta enflasyon verisinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Hem bu oran hem de enflasyon tahmini merakla bekleniyor.
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.05 olarak gerçekleşti. Geriye sadece tek veri kaldı.
YENİ ANKET GELDİ
Bu veri için 3 Ocak günü beklenirken, artışa ilişkin ipucu geldi. AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 66.59 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.03 olarak gerçekleşecek.
REFAH PAYI NASIL YANSIR?
Zam oranlarına refah payı eklenmesi için de hazırlık yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı eğer 10 puanlık refah payı eklenirse yüzde 27.03'ü bulacak. Refah payı 15 puan olursa zam oranı 32.03'e, 20 puan olursa 37.03'e ulaşacak.