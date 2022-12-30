Son dakika: SGK'dan EYT mesaisi! Çalışma saatleri değişti: Cumartesi günü de hizmet verecek

Son dakika haberi... Sosyal Güvenlik il müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik merkezleri, vatandaşların borçlanma başvuruları için yarın 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan açıklamada, "Sosyal Güvenlik il müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik il müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik merkezlerimiz 31 Aralık Cumartesi 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir." ifadelerine yer verildi.
MÜJDEYİ ERDOĞAN VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin müjdeyi 28 Aralık akşam saatlerinde vatandaşlarla paylaştı.
Türkiye'de emekli olabilmek için üç şartı; prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerektiğini hatırlatan Erdoğan, "Yaptığımız düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan şöyle devam etti:
Bu düzenleme ilk çıktığında ülkemizde 5,6 milyon emekli varken bugün 13,9 milyon emekliye hizmet veren bir Türkiye'ye ulaştık. Her yıl istihdamına 1 milyon kişiyi ekleyen bir ülke olarak sosyal güvenlik sistemimizin aktif-pasif dengesini korumayı başarıyoruz.
Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla da reel olarak bu kesimi kendi geliriyle geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık.
Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.
Hak sahibi vatandaşların bir kısmının, hizmet birleştirme ve borçlanma işlemlerini zaten başlattığını dile getiren Erdoğan diğer vatandaşların işlemlerini de kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.