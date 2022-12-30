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    • Ekonomi
    • 30.12.2022 09:41
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    • 30.12.2022 10:16
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    Son dakika: SGK'dan EYT mesaisi! Çalışma saatleri değişti: Cumartesi günü de hizmet verecek

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT düzenlemesine ilişkin detayları açıklamasının ardından, kapsama dahil olan milyonlarca vatandaş dün sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin dört bir yanında SGK binaları önünde kuyruğa girdi. SGK, borçlanma başvurularının yoğunluğu nedeniyle cumartesi günü 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasından hizmet verilmeye devam edileceğini duyurdu.

    AJANSLAR
    SGK’lar yarın da açık olacak

    Son dakika haberi... Sosyal Güvenlik il müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik merkezleri, vatandaşların borçlanma başvuruları için yarın 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

    Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan açıklamada, "Sosyal Güvenlik il müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik il müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik merkezlerimiz 31 Aralık Cumartesi 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir." ifadelerine yer verildi.

    MÜJDEYİ ERDOĞAN VERDİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin müjdeyi 28 Aralık akşam saatlerinde vatandaşlarla paylaştı.

    Türkiye'de emekli olabilmek için üç şartı; prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerektiğini hatırlatan Erdoğan, "Yaptığımız düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz." dedi.

    Başkan Erdoğan şöyle devam etti:
    Bu düzenleme ilk çıktığında ülkemizde 5,6 milyon emekli varken bugün 13,9 milyon emekliye hizmet veren bir Türkiye'ye ulaştık. Her yıl istihdamına 1 milyon kişiyi ekleyen bir ülke olarak sosyal güvenlik sistemimizin aktif-pasif dengesini korumayı başarıyoruz.

    Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla da reel olarak bu kesimi kendi geliriyle geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık.

    Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.

    Hak sahibi vatandaşların bir kısmının, hizmet birleştirme ve borçlanma işlemlerini zaten başlattığını dile getiren Erdoğan diğer vatandaşların işlemlerini de kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.

        SGK BİNALARI ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR
        EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen yüzlerce vatandaş, dün sabahın erken saatlerinden itibaren SGK binalarına gelmeye başladı.

        Prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek ve hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyen vatandaşlar, ilçelerdeki sosyal güvenlik merkezleri önünde sıraya girdi.

        BORÇLANMA HÜKÜMLERİ DEĞİŞMEYECEK
        EYT düzenlemesiyle İş Kanunu'ndaki borçlanma hükümleri değişmeyecek. Uzun vadeli sigorta öncesi yapılan askerlik, staj sonrası doğum sigorta başlangıcını öne çekebilecek. Staj yapılan süre ile uzun sigorta koluna geçiş arasında yapılan doğumlar, işe başlamadan önce yapılan askerlik için yapılan borçlanmalar sigorta başlangıç tarihini öne çekecek.

        EYT için emeklilikte, 30 güne ihtiyaç varsa doğum, askerlik borçlanmasında bir ayı borçlanabilecek. Farklı sigortalılık statüsünde ödenen primler birleştirilerek toplam hizmet süresi üzerinden emekli olunabilecek.
            Bir parktan çok daha fazlası
            Haberler Ekonomi Son dakika: SGK'dan EYT mesaisi! Çalışma saatleri değişti: Cumartesi günü de hizmet verecek
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