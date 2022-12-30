Memur ve memur emeklisine 2023'te yeni maaş! Öğretmen, polis, sağlık çalışanları ne kadar zam alacak?

Ocak ayı, pek çok kesim gibi memurlar ve memur emeklileri için de zam ayı olacak. Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak. Yüzde 14.05 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonuna göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 15.11'e ulaştı. Geriye sadece Aralık verisi kaldı. Bu veriye göre kesin oran ortaya çıkacak. Zam oranı 3 Ocak günü belli olacak ama ipuçları da var.