Memur ve memur emeklisine 2023'te yeni maaş! Öğretmen, polis, sağlık çalışanları ne kadar zam alacak?

Ocak ayı, pek çok kesim gibi memurlar ve memur emeklileri için de zam ayı olacak. Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak. Yüzde 14.05 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonuna göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 15.11'e ulaştı. Geriye sadece Aralık verisi kaldı. Bu veriye göre kesin oran ortaya çıkacak. Zam oranı 3 Ocak günü belli olacak ama ipuçları da var.
MEMURA EN AZ 10.754 TL
AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.59 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.03 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 18.12'yi bulacak. Yüzde 18.12 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 754 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 179 liraya yükselecek.
AİLE YARDIMI DA ARTACAK
Ocak'ta memur maaş katsayısının artmasıyla aile yardımı da artacak. Artış yüzde 18.12 çıkarsa çalışmayan eş için yapılan aylık ödeme 758,28 liradan 895,68 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 197,02 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 98,51 liraya yükselecek. Bin 91 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 289 liraya ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.