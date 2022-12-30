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    • Ekonomi
    • 31.12.2022 00:30
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    • 31.12.2022 00:32
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    Memur ve memur emeklisine 2023'te yeni maaş! Öğretmen, polis, sağlık çalışanları ne kadar zam alacak?

    Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. AA Finans’ın beklenti anketinden çıkan yüzde 66.59’luk 2022 enflasyon tahminine göre maaşlara yüzde 18.12 artış göründü. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? Kim, ne kadar alacak? Refah payı bu oranı nasıl artıracak? İşte detayları…

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Memura 2023’te yeni maaş!

    Ocak ayı, pek çok kesim gibi memurlar ve memur emeklileri için de zam ayı olacak. Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak. Yüzde 14.05 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonuna göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 15.11'e ulaştı. Geriye sadece Aralık verisi kaldı. Bu veriye göre kesin oran ortaya çıkacak. Zam oranı 3 Ocak günü belli olacak ama ipuçları da var.


    MEMURA EN AZ 10.754 TL
    AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.59 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.03 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 18.12'yi bulacak. Yüzde 18.12 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 754 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 179 liraya yükselecek.



    AİLE YARDIMI DA ARTACAK
    Ocak'ta memur maaş katsayısının artmasıyla aile yardımı da artacak. Artış yüzde 18.12 çıkarsa çalışmayan eş için yapılan aylık ödeme 758,28 liradan 895,68 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 197,02 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 98,51 liraya yükselecek. Bin 91 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 289 liraya ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.



        REFAH PAYI NE GETİRECEK?
        Eğer 66.59'luk yıl sonu TÜFE tahmini gerçekleşir ve memurların, memur emeklilerinin yüzde 8'lik toplu sözleşme artışına 10 puan refah payı eklenirse enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 29.06 çıkacak. Zam oranı, eğer refah payı 15 puan olursa yüzde 34.53'e, yüzde 20 olursa yüzde 40'a yükselecek.



        BİR ZAM DA EK GÖSTERGE İLE
        Memurları ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek. Bu düzenleme de maaşlara yansıyacak. En büyük etki emekli aylıklarında kendisini gösterecek.



        REFAH PAYI NASIL YANSIYACAK?
        2022 enflasyon tahmini: Yüzde 66.59
        6 aylık enflasyon: Yüzde 17.03



            MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ
            Zam oranı: Yüzde 18.12
            10 puan refah payı: Yüzde 29.06
            15 puan refah payı: Yüzde 34.53
            20 puan refah payı: Yüzde 40



            MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
            GENEL MÜDÜR 1/4
            Mevcut maaş: 29.809,00
            % 18.12 zamlı maaş: 35.210,39
            ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİV. MEZ.) 1/4
            Mevcut maaş: 15.848,00
            % 18.12 zamlı maaş: 18.719,66
            MEMUR (ÜNİV. MEZ.) 9/1
            Mevcut maaş: 9.707,00
            % 18.12 zamlı maaş: 11.465,91


            ÖĞRETMEN 1/4
            Mevcut maaş: 12.276,00
            % 18.12 zamlı maaş: 14.500,41
            KAYMAKAM 1. SINIF 1/4
            Mevcut maaş: 27.574,00
            % 18.12 zamlı maaş: 32.570,41
            BAŞKOMİSER 3/1
            Mevcut maaş: 15.810,00
            % 18.12 zamlı maaş: 18.674,77


                POLİS MEMURU 8/1
                Mevcut maaş: 13.747,00
                % 18.12 zamlı maaş: 16.237,96
                UZMAN DOKTOR 1/4
                Mevcut maaş: 18.853,00
                % 18.12 zamlı maaş: 22.269,16


                HEMŞİRE (ÜNİV. MEZ) 5/1
                Mevcut maaş: 11.828,00
                % 18.12 zamlı maaş: 13.971,23
                MÜHENDİS 1/4
                Mevcut maaş: 16.205,00
                % 18.12 zamlı maaş: 19.141,35
                TEKNİSYEN (LİSE MEZUNU) 11/1
                Mevcut maaş: 10.100,00
                % 18.12 zamlı maaş: 11.930,12
                PROFESÖR 1/4
                Mevcut maaş: 25.984,00
                % 18.12 zamlı maaş: 30.692,30
                ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
                Mevcut maaş: 15.311,00
                % 18.12 zamlı maaş: 18.085,35
                VAİZ 1/4
                Mevcut maaş: 12.752,00
                % 18.12 zamlı maaş: 15.062,66


                AVUKAT 1/4
                Mevcut maaş: 15.485,00
                % 18.12 zamlı maaş: 18.290,88
                MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
                MÜSTEŞAR (1/1)
                Mevcut maaş: 21.905,20
                % 18.12 zamlı maaş: 25.874,42
                GENEL MÜDÜR (1/1)
                Mevcut maaş: 19.361,41
                % 18.12 zamlı maaş: 22.869,70
                ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4)
                Mevcut maaş: 7.429,13
                % 18.12 zamlı maaş: 8.775,29
                MEMUR (LİSANS - 1/4)
                Mevcut maaş: 7.269,57
                % 18.12 zamlı maaş: 8.586,82


                    ÖĞRETMEN (1/4)
                    Mevcut maaş: 7.475,52
                    % 18.12 zamlı maaş: 8.830,08
                    KAYMAKAM 1. SINIF (1/4)
                    Mevcut maaş: 12.691,14
                    % 18.12 zamlı maaş: 14.990,77
                    POLİS MEMURU (8/1)
                    Mevcut maaş: 7.731,57
                    % 18.12 zamlı maaş: 9.132,53
                    HEMŞİRE (LİSANS-1/4)
                    Mevcut maaş: 7.265,86
                    % 18.12 zamlı maaş: 8.582,43
                    MÜHENDİS (1/4)
                    Mevcut maaş: 9.115,72
                    % 18.12 zamlı maaş: 10.767,49


                    TEKNİSYEN (LİSE-1/4)
                    Mevcut maaş: 6.343,71
                    % 18.12 zamlı maaş: 7.493,19
                    PROFESÖR (1/4)
                    Mevcut maaş: 17.340,84
                    % 18.12 zamlı maaş: 20.483,00
                    İMAM-HATİP
                    Mevcut maaş: 7.475,52
                    % 18.12 zamlı maaş: 8.830,08
                    AVUKAT (1/4)
                    Mevcut maaş: 7.475,52
                    % 18.12 zamlı maaş: 8.830,0

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                    Haberler Ekonomi Memur ve memur emeklisine 2023'te yeni maaş! Öğretmen, polis, sağlık çalışanları ne kadar zam alacak?
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