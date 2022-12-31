Milyonlarca çalışana müjde! 2023 yemek ve yol parası belli oldu! 2023 yemek ve yol parası ne kadar, kaç TL?

BAKAN NEBATİ DUYURDU!

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz. Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.