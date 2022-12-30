Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bilişim sektörüne 7 müjde

Türkiye Yüzyılı'nı gençlerle birlikte inşa edeceklerini açıklayan Erdoğan, 7 müjdeyi şöyle anlattı:

Recep Tayyip Erdoğan , kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısında ciddi artışa gidileceğini vurgulayarak, bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz girişimci kredisi verileceğini, imalat ve bilişim sektörlerine ilave istihdam için sigorta prim desteğinin ise önümüzdeki yıl da süreceğini söyledi. Külliye'de 1 milyon istihdam projesi kamuoyu bilgilendirme toplantısına katılan Başkan Erdoğan, bilişim sektörüne yeni müjdeler verdi.● HAZİNE Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını, Teknoloji Destek Paketi olarak ayırdık. Bu paketle teknoloji odaklı yazılım blok zinciri, yapay zeka, akıllı şehir gibi alanlarda KOBİ ölçeğine sahip teknoloji firmalarımızı destekleyeceğiz.● 1 MİLYAR lira kefalet limitine haiz dijital dönüşümü destekleme paketiyle KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını hedefliyoruz. Bu çerçevede KOBİ'lerimize personel desteği, internet altyapısı kurulumu ve kiralanmasına ilişkin giderler, donanım desteği ve yazılım lisanlı giderleri gibi alanlarda destek vereceğiz.

● VERİ merkezi sektörümüzü geliştirmek, uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması da yapıyoruz.● ARAŞTIRMA geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız.● KAMUDA görev yapan bilişim personelinin sayısında 2023'te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz.● KAMU bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz.● İMALAT ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan işyerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız.