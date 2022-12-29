Son dakika: Başkan Erdoğan talimatı verdi Bakan Derya Yanık açıkladı! Erkenden ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugüne çekildiğinin duyurusunu yaptı.

Sosyal medya hesabından konu ile ilgili detayları paylaşan Bakan Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, "Çocuk Desteği Bileşeni" kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız.

Böylece Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil hanemize aktardığımız toplam destek tutarı 13 milyar TL'yi aşmış olacak.

Ayrıca yıl sonuna kadar Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuğumuz için 2,6 milyar TL ödeme gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.