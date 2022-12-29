Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! SGK'dan yakacak yardımı genelgesi: Bordroda ücrete ekleyen işletmeye ceza var





ELEKTRİK, DOĞALGAZ, ISINMA GİDERİ

İstisna uygulanabilmesi için söz konusu ödemenin işveren tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması gerekiyor. İşverenler ayrıca çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık bin liraya kadar olan kısmı için artık vergi, SGK primi ödemeyecek. İşveren bu parayı Haziran 2023'e kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.