Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! SGK'dan yakacak yardımı genelgesi: Bordroda ücrete ekleyen işletmeye ceza var

Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanlara bin liraya kadar elektrik, doğalgaz, ısınma giderine karşılık yapılacak yakacak yardımına ilişkin vergi ve prim istisnasının ayrıntılarını genelgeyle duyurdu.
Çalışanlara 1000 liraya kadar yapılacak yakacak yardımında vergi istisnası 9 Kasım 2022-30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ödemeler için geçerli olacak. İşletmelerin yakacak yardımında bulunması zorunluluğu bulunmuyor, tamamen isteğe bağlı bir uygulama. Bu ödemelerin çalışanların mevcut ücretlerine, prime esas kazançlarına ilave olarak yapılması zorunluluğu bulunuyor.
SGK tebliğine göre, bu istisnadan yararlanılabilmesi için yapılacak ödemenin mutlaka çalışanların mevcut ücretine ek olarak yapılması gerekiyor. Çalışanın ücretinde bir artış oluşturmadan ücret kalemlerinin adını değiştirip bu istisnalardan yararlanılması söz konusu olmayacak. Bu yardımı bordroda ücrete dâhil eden işletmelerden istisna kapsamında vazgeçilen primler gecikme cezasıyla alınacak.