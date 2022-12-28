EYT düzenlemesinde hizmet birleştirme şartları ne? EYT'de askerlik ve doğum borçlanması sigorta başlangıcını geriye çeker mi son dakika? Borçlanma emeklilik yaşını öne çeker mi?

EYT için beklenen gün geldi çattı. Milyonlarca kişi emekli olacağı tarihi merakla bekliyor. Bu kapsamda EYT'ye dair detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, EYT'de askerlik ve doğum borçlanması sigorta başlangıcını geriye çeker mi son dakika? EYT'de borçlanma emeklilik yaşını öne çeker mi? İşte merak edilenler!
Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. EYT'nin kapsamını değerlendiren Yılmaz, sigorta girişlerine dair merak edilenleri yanıtladı.
İşte o açıklama;
Askerlik borçlanmalarında, avukatlık stajlarında tarihleri geri çekme durumu mevcut. Burada tarih önemli 8 Eylül 1999 öncesi askere gidip 1 Mart 2001 tarihinde sigorta girişi olanlarda da tarih geri çekilecek. 540 günlük bir fark var buradaki kişiler de EYT kapsamında olacak. Bununla ilgili taslak metin TBMM'ye gidecek. Ama biz buradan müjdeli haberi verelim.
NOT: Burada borçlanılan süre önemli, kişi askerliğini sigortaya girdiği tarihten sonra yaptıysa o zaman borçlanma geriye çekmez.
Hizmet birleştirmesi emekliliği öne çeker mi, nasıl yapılabilir?
Hızmet birleştirme işlemi farklı sigorta kollarında çalışanların toplam çalışma sürelerinin birleştirilmesine deniyor. Hizmet birleştirmeyle istisnai bir durumda emeklilik öne çekilebilir. Bağ-Kur'lu olan kadınlar emekli olmak için 7.200, erkekler de 9.000 gün prim ödemek durumunda olup, SSK'da ise kadınlar için bu süre 5.000 erkekler için de 5.975 gün. 2008'de 7 yıl kuralı kaldırıldı. Kişiler primlerini Bağ-Kur'dan SGK'ya aktarabilecek koşulları sağlaması halinde gün farkından yararlanarak erken emekli olabilir. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hizmetlerinin birleştirilme talebi e-devlet üzerinden yapılabilir.