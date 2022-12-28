EYT'de yaş şartı OLMAYACAK MI? EYT açıklandı mı son dakika? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT yaş sınırı açıklaması son dakika! Kadın ve erkek için şartlar neler?

EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Emekli olmak için yaş şartına takılan milyonlarca vatandaşlar EYT'nin yasalaşmasını bekliyor. Peki, EYT'de yaş şartı GELDİ Mİ? EYT açıklandı mı son dakika? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT yaş sınırı açıklaması son dakika: Kadın ve erkek için şartlar neler? İşte detaylar!
EYT AÇIKLANDI MI?
Milyonların gözü kulağı olan EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.
"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.
Bugün ülkemizin tüm tartışma alanlarını, milletimizin her kesimin beklentilerini çözmüş olarak 2023'e girme kararlılığımızın son örneği olan EYT ile ilgili düzenleme müjdesiyle huzurundayım.
Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen düzenleme uzun süre kapsamlı çalışmanın ardından nihai halini almıştır.
Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, sürdürülebilir, makul, adil seviyeye getirilmesi hususunda önemli reformlara imza atmış hükümetiz.
Geçmiş yıllardaki gerçeklerden kopuk uygulamalar sebebiyle kamu bütçesine büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemini yönetilebilir hale getirmek için çok çalıştık, uğraştık.
Elbette her reform, düzenleme beraberinde yeni tartışmaları da getirmiştir. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın talepleridir.
Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun dönem emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürebilir olmadığına inanıyoruz.