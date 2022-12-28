EYT'de yaş şartı OLMAYACAK MI? EYT açıklandı mı son dakika? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT yaş sınırı açıklaması son dakika! Kadın ve erkek için şartlar neler?

Devlet için fedakarlık anlamına gelen düzenlemeyle birlikte sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum.

Her konuda her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi milletimiz için yapıyor ve adıyoruz.

Hatırlayacak olursak ülkemizde emekli olabilmek için üç şartı, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor.

Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor.

Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz.

Bu düzenleme ilk çıktığında 5.6 milyon emekli varken bugün 13.9 milyon emekliye hizmet veren Türkiye'ye ulaştık.