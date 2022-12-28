Borsa İstanbul, yatırımcıların ve şirketlerin ilgi odağı haline geldi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre; Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 2021 sonuna göre 1 milyon 280 bin kişi artarak 3 milyon 650 binle tarihi zirveye ulaştı. Yatırımcı sayısında sadece Aralık'ta yaşanan artış 310 bin kişiye ulaştı. Ekim sonundan bu yana ise 810 bin yatırımcı borsaya geldi. Yeni yatırımcıların ortalama portföy büyüklüğünün 100 bin lira olduğu dikkate alındığında, borsaya gelen paranın toplamının yaklaşık 130 milyar lira olduğu tahmin ediliyor. Kur korumalı mevduat uygulaması ile dövizde oynaklığın azalması, dövizden kaçan yatırımcıyı borsaya çekti. BDDK verilerine göre bireylere ait döviz hesapları 11 Kasım-22 Aralık tarihleri arasında 7.6 milyar dolar azalarak 137.2 milyar dolara indi. Borsa İstanbul yatırımcıların adresi haline gelirken, kaynak arayışındaki şirketler de rotayı İstinye'ye çevirdi. 2021'de 52 şirket 21.6 milyar liralık halka arz gerçekleştirirken, 2022'de şu ana kadar 38 şirket 15.3 milyar liralık kaynak sağladı. Bugün de Oncosem ve SDT'nin halka arzları başlayacak.
GETİRİDE DÜNYANIN ZİRVESİNDE
Borsa istanbul Kasım sonu itibarıyla yüzde 84 olan yıllık enflasyon dikkate alındığında, bu yılki yaklaşık yüzde 196'lık getirisiyle yatırımcısına rekor reel getiri sağlamış oldu. Borsa İstanbul bu yıl dünyada en fazla getiri sağlayan piyasa olurken, ikinci sıradaki Venezuella Borsası yüzde 167 kazanç sağladı. Uzmanlar kazancın devam edeceğini belirtti.
GAZ VE ELEKTRİKTE DESTEK % 70 ARTTI
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel petrol ve doğalgaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlara mümkün olduğunca yansıtmamak için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi. Geçen yıl doğalgazda 69.3 milyar lira, elektrikte 11.5 milyar lira olmak üzere yaklaşık 81 milyar liralık Hazine desteğiyle hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladıkları bilgisini veren Nebati, "Bu yıl bu rakam 138 milyar lirayı bulmuş ve böylece sübvansiyon tutarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 70 oranında artmıştır. Önümüzdeki yıl da dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz bu konudaki politikasını kararlılıkla sürdürecek" değerlendirmesini yaptı. Nebati, ayrıca yerli enerji kaynaklarının geliştirilmesiyle Hazine sübvansiyonlarının miktarının da düşeceğine dikkati çekerek, "Bu kapsamda hedefimiz hane halkının ve sanayicinin enerji maliyetlerini mümkün olduğunca düşük tutmaktır. Cumhurbaşkanımızın müjdesini paylaştığı toplam 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.