Borsa İstanbul, yatırımcıların ve şirketlerin ilgi odağı haline geldi!





GELİRLERE ASGARİ ÜCRET AYARI

2023 yılı için belirlenen 8 bin 506 liralık net asgari ücret tüm çalışanların maaşlarını da yukarı doğru taşıyacak. Önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücrete 2022 başından bu yana hesaplandığında yüzde 100, Temmuz ayından sonraki döneme göre ise yüzde 54.7 oranında zam yapıldı. Bu artış hem kamuda hem de özel sektörde yeni yıl için belirlenecek maaşları da olumlu etkileyecek. Özel sektörde tüm maaşlar asgari ücretin üzerine çekiliyor. Birçok şirkette taban maaşın 8 bin 506 lira olmasından sonra diğer maaşlarda da yüzde 54.7 oranındaki artışa paralel zam hazırlıkları başladı.



DEVLET DESTEKLİYOR

Asgari ücretten verginin kaldırılması ile tüm maaşlarda da asgari ücret kadar kısımdan vergi alınmıyor. Bu durum özellikle net maaşla çalışanlar açısından bakıldığında şirketlere bir destek olarak sunuluyor. Şirketler ayrıca asgari ücretli çalışan başına 250 lira destek alacak. Devletin yaptığı bütün bu katkılar maaş artışlarının daha yüksek oranda yapılmasını da sağlayacak.

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