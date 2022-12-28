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    Ahmet Bolat THY’nin yol haritasını açıkladı: 88 milyon yolcu 6 yeni hat

    Yıl sonu itibarıyla taşıdıkları yolcu sayısının 72 milyona erişeceğini anlatan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY’nin yol haritasını açıkladı: 88 milyon yolcu, 6 yeni rota planlıyoruz. 9-10 bin arasında yeni istihdamımız olacak.

    88 milyon yolcu 6 YENİ HAT

    Yıl sonu itibarıyla taşıdıkları yolcu sayısının 72 milyona erişeceğini anlatan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2023'te 88 milyon yolcu taşımayı ve uçuş ağlarına 6 yeni rota eklemeyi planladıklarını açıkladı. Bolat, "Yüzde 17 büyüme hedefimizi destekleyecek 9-10 bin arasında yeni istihdamımız olacak" dedi. 10 ayda 2.25 milyar dolar kâr açıkladıklarını hatırlatan Bolat, "Bu THY ve Avrupa havacılık tarihindeki en yüksek rakam. Kârlılığımızın artarak devam edeceğini, 2.25 milyar doların üzerine biraz daha koyacağımızı tahmin ediyoruz" diye konuştu.



    UÇAKLAR 427'YE ÇIKACAK
    Bolat, şu andaki uçak sayılarının 396 olduğunu ve 2023 sonunda bu rakamı 427'ye çıkartacaklarını kaydederek, "400'üncü uçağımızın Şubat ortalarında gelmesini bekliyoruz. 787'lerin tekrardan teslimi başlıyor. Fabrikadaki sıkıntı bitti. İlk uçağımız da bu ayın sonunda gelecek" ifadelerini kullandı.



    348 DESTİNASYON
    Bolat, şu anda dünya genelinde 342 destinasyona uçtuklarını belirterek, 128 ülkeye, 286 şehre, (yurt dışında) 289 destinasyona uçtuklarını, dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu olduklarını vurguladı. Bolat, "Bu yıl uçtuğumuz hatların üzerine yurt dışında Denver ve Detroit (ABD), Katowice (Polonya) ve Palermo'yu (İtalya) ekleyerek yurt dışı sayısını 293'e çıkarmayı hedefliyoruz. (Toplam uçuş ağımıza) İç hatlarda Yozgat ve Bayburt'u ekleyerek uçacağımız destinasyon sayısını 348'e çıkaracağız" diye konuştu.



        EN DEĞERLİ 6'YA GİRECEK
        Bolat, Şubat-Mart aylarında 1 milyarıncı yolcuyu taşıyacaklarını belirterek, şöyle konuştu: "THY'nin şu anda 10 milyar euronun üzerinde bir değeri var. Bu, dünyada bizi şu anda en değerli 10'uncu havayolu markası haline getiriyor. '2024'e gelmeden en değerli 6'ncı hava yolu oluruz' diye tahmin ediyoruz."

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