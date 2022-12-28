Ahmet Bolat THY’nin yol haritasını açıkladı: 88 milyon yolcu 6 yeni hat





EN DEĞERLİ 6'YA GİRECEK

Bolat, Şubat-Mart aylarında 1 milyarıncı yolcuyu taşıyacaklarını belirterek, şöyle konuştu: "THY'nin şu anda 10 milyar euronun üzerinde bir değeri var. Bu, dünyada bizi şu anda en değerli 10'uncu havayolu markası haline getiriyor. '2024'e gelmeden en değerli 6'ncı hava yolu oluruz' diye tahmin ediyoruz."

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