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    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya geldi

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk" ifadelerini kullandı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Zincir marketlere fiyat uyarısı

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Migros CEO'su Özgür Tort, A101 CEO'su Cem Maltaş, ŞOK CEO'su Uğur Demirel ve BİM CEO'su Galip Aykaç'ın katıldığı toplantıya ilişkin bilgi veren Muş, saha denetimlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini, haksız fiyat artışlarıyla mücadelede ellerindeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlı olduklarını vurguladı. Bakanlık geçtiğimiz günlerde yaptığı düzenlemeyle zincir marketlere uygulanacak denetim sistemini genişletti. Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması amacıyla gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü tutuldu. Barış ŞİMŞEK



    ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 10 MİLYAR TL'Yİ GEÇECEK
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, işverenlerin yüklerini hafifletecek tedbirleri almaya devam edeceklerini belirterek, "Bu sene özel sektöre 5.7 milyar liralık asgari ücret desteğinde bulunduk. 2023 yılında ise bu destek 10 milyar lirayı geçecek" dedi. Önümüzdeki aylarda enflasyonun ciddi bir düşüşe gireceğini söyleyen Varank, "Asgari ücrette yaptığımız yüksek zam enflasyonun da düşüşüyle vatandaşımızın alım gücünü artıracak. Hükümetimiz ara düzenleme yapmaktan da asla çekinmeyecektir" diye konuştu.



    START-UP'LAR YURT DIŞINA AÇILIYOR
    KOSGEB, yenilikçi işletmelerin yani start-up'ların özellikle uluslararası girişimcilik ekosistemlerine açılmalarını sağlamak amacıyla Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı'nı başlattı. Program ile yenilikçi işletmeler fiziksel, sanal ve hibrit olarak düzenlenen hızlandırıcı programlarına hem bireysel hem de organizasyon kapsamında katılım sağlayabilecek. Destek programı kapsamında her bir işletme için 50 bin dolara kadar, organizasyon kapsamında düzenlenmesi durumunda ise düzenleyici kuruluşa 25 bin dolara kadar destek verilecek. Geri ödemesiz bu destekte gider gerçekleşme belgesi aranmayacak ve destek oranı uygulanmayacak.



        GİRİŞİMCİLERE YENİ DESTEK MODELİ YENİ DESTEK MODELİ
        KOSGEB, hem bölgesel hem de sektörel bazda yeni bir destek modeli kurguladı. Modelin ilk ayağı Kayseri'de mobilya sektörüne yönelik olarak başlatıldı. İleri Girişimci Destek Programı kapsamında çıkılan ve 30 Aralık'a kadar açık kalacak çağrıya, Kayseri ilinde mobilya sektöründe faaliyet gösterecek, 2019 sonrası işletmesi bulunmayan, 35 yaş altındaki girişimci adayları başvurabilecek. Kadınlarda yaş şartı aranmayacak. KOSGEB'in online İleri Girişimci Eğitimi'ni tamamlaması gereken adaylardan en az lise mezunu olması ve işletmesini ileri girişimci faaliyet alanlarında kurması şartı aranacak. Girişimci adaylarından iş fikirlerinde mobilya sektörünün sorunlarına çözüm bulacak teknolojileri barındırması istenecek. Yazılım, dijital çözümler, geri dönüşüm gibi alanlardaki iş fikirleri değerlendirilmeye alınacak. KOSGEB tarafından değerlendirmeye alınan teknoloji tabanlı iş fikri sahibi girişimcilerden uygun görülen 30 girişimci adayına Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından eğitim ve mentorluk hizmeti verilecek. Eğitim ve mentorluk sürecinin ardından girişimcilerin 6 ay içerisinde iş fikrini hayata geçirerek işletmesini kurması gerekecek. Bu süreçte KOSGEB, 30 girişimci adayına 1 milyon liraya kadar destek verecek. Girişimci adayları, makineteçhizat ve yazılım giderleri için 400 bin, sağlayacağı istihdam için 300 bin liraya kadar destek alabilecek. Kira, ofis donanımı ve ham madde giderleri için 250 bin lira üst limitli desteği kullanabilecek. Mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluğu kaleminden 30 bin liraya kadar destek alabilecek girişimci adaylarına işletmesini kurması amacıyla da 20 bin liraya kadar da kuruluş desteği verilecek.



        SÖZLEŞMELİYE KADRO OCAK'TA BAŞLIYOR
        Kamuda görev yapan sözleşmelilere kadro yolunu açan düzenlemenin Meclis maratonu başlıyor. Ocak ayında yasalaşması beklenen yasa ile 424 bin sözleşmeli, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Yeni sözleşmeliler için ise 3+1 modeli uygulanacak.

        227 BİNİ 3 ALANDA
        Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak.

        NAKİLDE 4 YIL ŞART
        Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi, sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilecek. Böylece mevzuat karmaşasının giderilmesi, kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması öngörülüyor. 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılabilecek.
        SIRADA YENİ İLLER, SEKTÖRLER VAR
        Farklı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütülerek farklı illerde ya da bölgelerde ihtiyaca yönelik sektörel çağrılara çıkılacak. Böylece yeni destek modeli Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yayılacak.

        TÜBİTAK BİGG'DE ROTA ÇİZİLDİ
        TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) kapsamında, 2023- 2025 döneminde girişimcilere hizmet verecek yeni uygulayıcı kuruluşlar belli oldu. Farklı yetkinliklerini bir araya getirerek hizmet verecek uygulayıcı kuruluşlar, teknolojik iş fikirlerinin hızlı büyüme potansiyeli olan şirketlere dönüşmesinde girişimcilere destek olacak.

        PARA'DAN ÖZEL SAYI CUMHURIYET'İN
        100'üncü yılı 2023'e yepyeni umutlarla girilirken, Türkiye'nin haftalık tek ekonomi dergisi Para, geleneği bozmayarak çok özel bir almanak sayısı hazırladı. Bu hafta bir yıl masanızda yol haritası olabilecek çok özel bir dergi okurlarla buluştu. Zengin bir içeriğe sahip dergide, 8 icracı bakan, 400'e yakın iş insanı, finans kesiminin tepe yöneticileri ve bürokratların 2023 beklentileri ve hedefleri yer alıyor. İki astrolog da Para'ya özel 2023 astroloji haritası hazırladı. "Burçlara göre yatırım projeksiyonu nasıl olmalı?" gibi soruların cevaplarını da dergide okuyabilirsiniz.

        SAĞLIK BAKANLIĞI BİN 468 İŞÇİ ALACAK
        Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/ TMY statüsünde bin 468 sürekli işçi alacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında 'temizlik görevlisi' olarak istihdam edilmek üzere bin 468 eski hükümlü/ TMY statüsünde sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını 30 Aralık'a kadar yapabilecek. Personel alımı il düzeyinde karşılanacağı için başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak. Başvuru şartlarına ilişkin bilgiler İŞKUR'un sitesinde yer alacak.

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        Haberler Ekonomi Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya geldi
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