Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya geldi





SÖZLEŞMELİYE KADRO OCAK'TA BAŞLIYOR

Kamuda görev yapan sözleşmelilere kadro yolunu açan düzenlemenin Meclis maratonu başlıyor. Ocak ayında yasalaşması beklenen yasa ile 424 bin sözleşmeli, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Yeni sözleşmeliler için ise 3+1 modeli uygulanacak.



227 BİNİ 3 ALANDA

Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak.



NAKİLDE 4 YIL ŞART

Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi, sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilecek. Böylece mevzuat karmaşasının giderilmesi, kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması öngörülüyor. 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılabilecek.

SIRADA YENİ İLLER, SEKTÖRLER VAR

Farklı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütülerek farklı illerde ya da bölgelerde ihtiyaca yönelik sektörel çağrılara çıkılacak. Böylece yeni destek modeli Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yayılacak.



TÜBİTAK BİGG'DE ROTA ÇİZİLDİ

TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) kapsamında, 2023- 2025 döneminde girişimcilere hizmet verecek yeni uygulayıcı kuruluşlar belli oldu. Farklı yetkinliklerini bir araya getirerek hizmet verecek uygulayıcı kuruluşlar, teknolojik iş fikirlerinin hızlı büyüme potansiyeli olan şirketlere dönüşmesinde girişimcilere destek olacak.



PARA'DAN ÖZEL SAYI CUMHURIYET'İN

100'üncü yılı 2023'e yepyeni umutlarla girilirken, Türkiye'nin haftalık tek ekonomi dergisi Para, geleneği bozmayarak çok özel bir almanak sayısı hazırladı. Bu hafta bir yıl masanızda yol haritası olabilecek çok özel bir dergi okurlarla buluştu. Zengin bir içeriğe sahip dergide, 8 icracı bakan, 400'e yakın iş insanı, finans kesiminin tepe yöneticileri ve bürokratların 2023 beklentileri ve hedefleri yer alıyor. İki astrolog da Para'ya özel 2023 astroloji haritası hazırladı. "Burçlara göre yatırım projeksiyonu nasıl olmalı?" gibi soruların cevaplarını da dergide okuyabilirsiniz.



SAĞLIK BAKANLIĞI BİN 468 İŞÇİ ALACAK

Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/ TMY statüsünde bin 468 sürekli işçi alacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında 'temizlik görevlisi' olarak istihdam edilmek üzere bin 468 eski hükümlü/ TMY statüsünde sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını 30 Aralık'a kadar yapabilecek. Personel alımı il düzeyinde karşılanacağı için başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak. Başvuru şartlarına ilişkin bilgiler İŞKUR'un sitesinde yer alacak.

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