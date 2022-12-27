Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Migros CEO'su Özgür Tort, A101 CEO'su Cem Maltaş, ŞOK CEO'su Uğur Demirel ve BİM CEO'su Galip Aykaç'ın katıldığı toplantıya ilişkin bilgi veren Muş, saha denetimlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini, haksız fiyat artışlarıyla mücadelede ellerindeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlı olduklarını vurguladı. Bakanlık geçtiğimiz günlerde yaptığı düzenlemeyle zincir marketlere uygulanacak denetim sistemini genişletti. Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması amacıyla gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü tutuldu. Barış ŞİMŞEK
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 10 MİLYAR TL'Yİ GEÇECEK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, işverenlerin yüklerini hafifletecek tedbirleri almaya devam edeceklerini belirterek, "Bu sene özel sektöre 5.7 milyar liralık asgari ücret desteğinde bulunduk. 2023 yılında ise bu destek 10 milyar lirayı geçecek" dedi. Önümüzdeki aylarda enflasyonun ciddi bir düşüşe gireceğini söyleyen Varank, "Asgari ücrette yaptığımız yüksek zam enflasyonun da düşüşüyle vatandaşımızın alım gücünü artıracak. Hükümetimiz ara düzenleme yapmaktan da asla çekinmeyecektir" diye konuştu.
START-UP'LAR YURT DIŞINA AÇILIYOR
KOSGEB, yenilikçi işletmelerin yani start-up'ların özellikle uluslararası girişimcilik ekosistemlerine açılmalarını sağlamak amacıyla Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı'nı başlattı. Program ile yenilikçi işletmeler fiziksel, sanal ve hibrit olarak düzenlenen hızlandırıcı programlarına hem bireysel hem de organizasyon kapsamında katılım sağlayabilecek. Destek programı kapsamında her bir işletme için 50 bin dolara kadar, organizasyon kapsamında düzenlenmesi durumunda ise düzenleyici kuruluşa 25 bin dolara kadar destek verilecek. Geri ödemesiz bu destekte gider gerçekleşme belgesi aranmayacak ve destek oranı uygulanmayacak.