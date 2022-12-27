İstanbul'da taksilere yüzde 29,10 ZAM! Taksi indi bindi ücreti kadar, kaç TL oldu? 2023 Taksi kilometresi kaç para?

TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Taksilerde 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi.

TAKSİ KİLOMETRESİ KAÇ PARA OLDU?

Taksilerde kilometre başına alınan ücret ise 6,30 TL'den 8,51 liraya çıktı.