İstanbul'da taksilere yüzde 29,10 ZAM! Taksi indi bindi ücreti kadar, kaç TL oldu? 2023 Taksi kilometresi kaç para?

SON DAKİKA ULAŞIMA ZAM! Megakent İstanbul'da toplu taşıma araçları, servis ve taksi ücretlerine zam geldi. Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL'ye çıktı. İşte yeni, zamlı taksi indi bindi ve kilometre ücreti...
TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Taksilerde 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi.
TAKSİ KİLOMETRESİ KAÇ PARA OLDU?
Taksilerde kilometre başına alınan ücret ise 6,30 TL'den 8,51 liraya çıktı.
GÜNCEL TAKSİ, TOPLU TAŞIMA ZAMLI FİYAT LİSTESİ 2022-2023!
Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL,
• Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL,
• Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL,
• Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL,
• Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL,