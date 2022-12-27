EYT bu hafta HANGİ GÜN açıklanacak? 27 Aralık 2022 EYT SON DAKİKA || Bakan Bilgin EYT AÇIKLANMASI, yaş, prim şartı ne olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, , Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını söyledi.
EYT BU HAFTA HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
Düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine, "O gün açıklanacak." dedi.Bilgin, "Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?" sorusuna ise, "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklanacak" yanıtını verdi. Açıklamanın Cuma günğne kadar yapılması bekleniyor.
EYT ŞARTLARI NELER?
EYT için öncellikli olarak 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayanları kapyacak. EYT için 5 bin gün prim sayısı detayı bulunuyor. Kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi şartı bulunuyor.