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    • Ekonomi
    • 27.12.2022 10:35
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    • 27.12.2022 10:35
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    EYT bu hafta HANGİ GÜN açıklanacak? 27 Aralık 2022 EYT SON DAKİKA || Bakan Bilgin EYT AÇIKLANMASI, yaş, prim şartı ne olacak?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesinin bu hafta içinde açıklanacağını duyurdu. Bu nedenle milyonlarca kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu hafta açıklanacak EYT için tarih merak ediliyor. Peki, EYT bu hafta hangi gün açıklanacak? EYT şartları ne olacak? İşte son dakika EYT gelişmeleri...

    takvim.com.tr
    EYT bu hafta HANGİ GÜN açıklanacak?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, , Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını söyledi.

    EYT BU HAFTA HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

    Düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine, "O gün açıklanacak." dedi.Bilgin, "Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?" sorusuna ise, "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklanacak" yanıtını verdi. Açıklamanın Cuma günğne kadar yapılması bekleniyor.

    EYT ŞARTLARI NELER?

    EYT için öncellikli olarak 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayanları kapyacak. EYT için 5 bin gün prim sayısı detayı bulunuyor. Kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi şartı bulunuyor.

        EYT'DE ASKERLİK BORÇLANMASI GERİYE ÇEKER Mİ?

        Bakan Bilgin, EYT hakkında önemli açıklamalar yaptı. "Teknik çalışmaları tamamlanmamış çalışma. EYT deyince 8 Eylül 1999'dan önce işe başlamış olanlar. Bunların bazı istisnaları var. Doğum yapmış hanımların, askerlik yapmış olanların borçlanması var. Birkaç istisnai durumlar var. Onların dışında en çok sorulan soru; prim gün sayım eksik, borçlanabilir miyim? 1999'dan sonra işe girdilerse EYT'yi kapsamayacaktır. Mevcut yasamızda olan haklar devam edecek. Yurt dışında çalışanlar var. Olağanüstü bizim kurumlarımıza müracaat edenler var. Orada da benzer kafa karışıklıkları var. Onlar da 'prim gün sayılarımızı tamamlayalım, emekli olalım' diye kuyruklar oluşturuyor. Onlarda da aynı şey geçerli. EYT 8 Eylül 1999 öncesi işe başlamayı zorunlu kılıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun. Aksi takdirde borçlanarak olmaz." dedi.

        EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

        EYT'de sona doğru yaklaşırken en çok merak edilen detaylar arasında yaş sınırı olup olmayacağı yer alıyor. Bakan Bilgin EYT hakkında yaptığı açıklamada yaş detayından bahsetti. Bakan Bilgin; "Aralık'a kadar yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi. Ocak ayında 2 milyonu biraz geçen kişi. Dediğimiz şartlara uygun. Prim gün sayısı ve hizmet süresi tamamlanmış olanların sayısı. Eğer hiçbir yaş sınırı olmasa bunlar giriyor. 2 milyon giriyor. Geçen uzman kılığında bir adam 'Bu iş 13 milyona çıkar' diyor. Şu anda onları belirlemeye çalışıyoruz. Müracaat ediyor. Adam daha önce Bağkur, SSK'da, yurt dışında çalışmış. Onların dosyalarını müracaat edilmeden biz birleştiremiyoruz. O hummalı bir çalışma. Bütün çalışmalar ortaya çıktıktan, toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek. Yurttaşlarımıza en fazla katkı yapabilecek çözüm üzerinde durmam gerekir. Yaş sınırına henüz karar verilemedi. Neticede tabloya bakarak siyasi karar verilecektir. Hükümet karar verecektir. Cumhurbaşkanımız değerlendirecektir. Tabloyu tam olarak tespit etmeye çalışıyoruz. Hangi yaşta kaç kişi bulunuyor? Yaş aralığı nereden nereye geliyor. EYT'de ortalama yaş yüzde 49.9. Bu çalışmayı bitirmeye çalışıyoruz."
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        Haberler Ekonomi EYT bu hafta HANGİ GÜN açıklanacak? 27 Aralık 2022 EYT SON DAKİKA || Bakan Bilgin EYT AÇIKLANMASI, yaş, prim şartı ne olacak?
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