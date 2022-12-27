Minibüs, dolmuş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI indi bindi minibüs, dolmuş BİLET FİYAT LİSTESİ! Yetişkin, öğrenci...

Son dakika... Ulaşımda bilet fiyatlarına zam kararı! İstanbul'da toplu ulaşım, servis ve taksilere zam yapıldı. UKOME toplantısında alınan kararla megakentte toplu taşımada yetişkin ve öğrenci bilet ücretleri değişti. Peki minibüs, dolmuş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte ZAMLI indi bindi minibüs, dolmuş bilet fiyatları...
TOPLU TAŞIMAYA ZAM KADARI! NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı. Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi. Taksiler de kilometre başına alınan ücret ise 6,30 TL'den 8,51 liraya çıktı.
ZAMLI YETİŞKİN, ÖĞRENCİ TOPLU TAŞIMA BİLET FİYATLARI 2022-2023!
Buna göre;
• Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL,
• Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL,
• Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL,
• Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL,
• Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL,