Minibüs, dolmuş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI indi bindi minibüs, dolmuş BİLET FİYAT LİSTESİ! Yetişkin, öğrenci...

TOPLU TAŞIMAYA ZAM KADARI! NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı. Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi. Taksiler de kilometre başına alınan ücret ise 6,30 TL'den 8,51 liraya çıktı.