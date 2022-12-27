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    • Ekonomi
    • 27.12.2022 12:02
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    • 27.12.2022 12:36
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    Minibüs, dolmuş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI indi bindi minibüs, dolmuş BİLET FİYAT LİSTESİ! Yetişkin, öğrenci...

    Otobüs, metrobüs, metro, minibüs, dolmuş, servis ve taksi ücretlerine zam geldi. Yeni zamlı listeye göre toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Peki minibüs, dolmuş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte yetişkin, öğrenci ZAMLI minibüs, dolmuş bilet fiyat listesi...

    ZAMLI minibüs, dolmuş BİLET FİYAT LİSTESİ!

    Son dakika... Ulaşımda bilet fiyatlarına zam kararı! İstanbul'da toplu ulaşım, servis ve taksilere zam yapıldı. UKOME toplantısında alınan kararla megakentte toplu taşımada yetişkin ve öğrenci bilet ücretleri değişti. Peki minibüs, dolmuş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte ZAMLI indi bindi minibüs, dolmuş bilet fiyatları...

    İstanbul'da toplu taşımaya zam!

    TOPLU TAŞIMAYA ZAM KADARI! NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı. Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi. Taksiler de kilometre başına alınan ücret ise 6,30 TL'den 8,51 liraya çıktı.

    ZAMLI YETİŞKİN, ÖĞRENCİ TOPLU TAŞIMA BİLET FİYATLARI 2022-2023!

    Buna göre;
    • Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL,
    • Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL,
    • Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL,
    • Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL,
    • Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL,

        Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL,
        • Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL,
        • Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL,
        • Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL,
        • Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL,

        Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL,
        • Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL oldu.
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        Haberler Ekonomi Minibüs, dolmuş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI indi bindi minibüs, dolmuş BİLET FİYAT LİSTESİ! Yetişkin, öğrenci...
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