Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Promosyon ödeme TAKVİMİ ve listesi! Nereye yatacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 29 BİN TL PROMOSYON ÖDEMESİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Son dakika... Sağlık çalışanlarına promosyon ödemeleri Antalya ve Konya gibi bazı illerde başladı. Ancak diğer illerin Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri henüz netleşmedi.

Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı veya Bakan Koca tarafından açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.