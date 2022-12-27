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    • Ekonomi
    • 27.12.2022 09:20
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    • 27.12.2022 09:24
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    Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Promosyon ödeme TAKVİMİ ve listesi! Nereye yatacak?

    Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemesi ile ilgili araştırmalar hızlandı. Yılbaşına az bir süre kala Ocak ayından önce ödemelerin yatmasını bekleyen binlerce kişi son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ücretleri nasıl, nereye yatacak?

    Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde Ziraat Bankası ile anlaşmaya varıldı. Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin bir kısmının nakit olarak ödeneceği duyuruldu. Buna göre bir kısmı ise para puan olarak hesaplara yatırılacak. Peki Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI 29 BİN TL PROMOSYON ÖDEMESİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Son dakika... Sağlık çalışanlarına promosyon ödemeleri Antalya ve Konya gibi bazı illerde başladı. Ancak diğer illerin Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri henüz netleşmedi.

    Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı veya Bakan Koca tarafından açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ HANGİ BANKA VE NE KADAR?

    Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

    Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

        Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

        SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMELERİ KİMLERİ KAPSIYOR?

        Bakan Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerine ilişkin olarak açıklamada bulundu. Bakan Koca "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak" ifadelerini kullandı.

        Teşvik ek ödemesi: İşin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, bulaşıcı hastalık sürveyansı, kanser tarama hizmetleri, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, tüberküloz takibi ve doğrudan gözetimli tedavi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile eczane ve ecza deposu denetimleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi; 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka sayısı; laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuçlandırma süresi, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği ve benzeri kriterler ile; personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre personele yapılan ek ödemedir. Bu ek ödeme, personelin kadro unvanına göre, hak ettiği taban ödemenin birim teşvik katsayısı ve aktif çalışma gün katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır.

        Bu tutar, profesör ve doçent unvanlı personel ile entegre ilçe Devlet hastanesi başhekimi, toplum sağlığı merkezi başkanı, halk sağlığı laboratuvarı sorumlusu ve yan dal uzmanları için % 20'ye kadar artırımlı uygulanabilir. Birim teşvik katsayısı, birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme oranına göre (0) ile (1) arasında değişen katsayıdır. Birim teşvik katsayısına toplu sözleşme hükümlerinden kaynaklanan artışlar eklenir.
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        Haberler Ekonomi Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Promosyon ödeme TAKVİMİ ve listesi! Nereye yatacak?
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