Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Promosyon ödeme TAKVİMİ ve listesi! Nereye yatacak?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde Ziraat Bankası ile anlaşmaya varıldı. Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin bir kısmının nakit olarak ödeneceği duyuruldu. Buna göre bir kısmı ise para puan olarak hesaplara yatırılacak. Peki Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI 29 BİN TL PROMOSYON ÖDEMESİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Son dakika... Sağlık çalışanlarına promosyon ödemeleri Antalya ve Konya gibi bazı illerde başladı. Ancak diğer illerin Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri henüz netleşmedi.
Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı veya Bakan Koca tarafından açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ HANGİ BANKA VE NE KADAR?
Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.
Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.