Kırmızı ete zam gelecek mi? Açıklama geldi

Kırmızı et fiyatlarının yükselmesi gündeme gelmişti. Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, et fiyatlarına ilişkin açıklama yaparak, anormal fiyatlamaların mümkün olmadığını söyledi.

Kırmızı et sektöründeki fiyat hareketlerine dair değerlendirmede bulunan Hacıince, fiyatların kontrolden çıkacağına yönelik algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.