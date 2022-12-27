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    • Ekonomi
    • 27.12.2022 10:08
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    • 27.12.2022 10:09
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    2023 yemek ücreti ne zaman açıklanacak? 2023 GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ ne kadar oldu? Yemek kartı yeni yılda marketlerde geçecek mi?

    2023 yemek kartı ücretleri merak ediliyor. 2023 günlük yemek ücreti hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Peki, 2023 günlük yemek ücreti ne kadar? 2023 yeni yılda yemek kartı marketlerde geçerli olacak mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2023 yemek ücreti ne zaman açıklanacak?

    Yemek kartı ücretleri büyük bir heyecanla merak ediliyor. Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, yeni yılda yemek ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...

    2023 YEMEK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

    2023 yemek ücreti hakkında henüz net bir açıklama gelmedi. Fakat yeni yılda yemek kartının günlük 110 TL olacağına dair söylentilr bulunuyor.

    YENİ YILDA YEMEK KARTI MARKETLERDE KULLANILABİLECEK Mİ?

    Milyonlarca çalışan tarafından kullanılan yemek kartları için marketlerde kullanılamayacağı yönünde yeni bir düzenlemeye gidildiği iddia edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu böyle bir düzenlemenin olmadığını aktardı.
        Havuzlu Park
        Haberler Ekonomi 2023 yemek ücreti ne zaman açıklanacak? 2023 GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ ne kadar oldu? Yemek kartı yeni yılda marketlerde geçecek mi?
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