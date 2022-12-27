2023 yemek ücreti ne zaman açıklanacak? 2023 GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ ne kadar oldu? Yemek kartı yeni yılda marketlerde geçecek mi?

YENİ YILDA YEMEK KARTI MARKETLERDE KULLANILABİLECEK Mİ?

Milyonlarca çalışan tarafından kullanılan yemek kartları için marketlerde kullanılamayacağı yönünde yeni bir düzenlemeye gidildiği iddia edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu böyle bir düzenlemenin olmadığını aktardı.