Gelir vergisi tarifesi değişiyor! Çalışana vergi dilimi müjdesi

İşçi, memur, kendi adına çalışan Bağ-Kur'lu olmak üzere bütün çalışanları doğrudan ilgilendiren gelir vergisi tarifesinde değişikliğe gidiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi dilimlerine yönelik çalışma başlattı. Ocak-Şubat'ta alınan maaşın sonraki aylarda vergi dilimine takılarak azalmasının önüne geçilecek, ücretin niteliğini, alım gücünü aşındırması önlenecek.



İŞÇİ-İŞVEREN NE İSTİYOR?

İşçi ve işveren tarafı gelir vergisi ilk basamağının asgari ücret brüt tutarının bir miktar üstünde olmasını talep ediyor. Hak-İş de gelir vergisi oranının yüzde 10 ile sabitlenmesini talep ediyor. Gelecek yıla ilişkin dilimler Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra netleşmiş olacak. Yüzde 122.93'lük yeniden değerleme oranında artırılırsa, birinci dilimde 71 bin 337 liraya kadar alınan vergi yüzde 15, ikinci dilim 156 bin 61 liraya kadar alınan vergi yüzde 20, üçüncü dilimde 378 bin 981 liraya kadar alınan vergi yüzde 27 olacak. Dördüncü dilim 1 milyon 961 bin liraya kadar alınan vergi yüzde 35, beşinci dilimde 1 milyon 961 bin lira üstü alınan vergi yüzde 40 gerçekleşecek.



MEVCUT GELIR VERGISI TARIFESI NASIL?

32 bin liraya kadar yüzde 15

70 bin liranın 32 bin lirası için 4 bin 800 lira, fazlası yüzde 20

170 bin liranın 70 bin lirası için 12 bin 400 lira (Ücret gelirinde 250 bin liranın 70 bin lirası için 12 bin 400 lira), fazlası yüzde 27

880 bin liranın 170 bin lirası için 39 bin 400 lira (ücret gelirlerinde 880 bin liranın 250 bin lirası için 61 bin lira), fazlası yüzde 35

880 bin liradan fazlasının 880 bin lirası için 287 bin 900 lira fazlası yüzde 40.

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