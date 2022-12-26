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    Elektrikli otoda rota Türkiye! Tesla Türkiye’deki merkezi için iş ilanı yayınladı

    Markalar birbiri ardına yeni modellerini getirirken, Tesla da Türkiye’deki merkezi için iş ilanı yayınladı. Gözler Mart’ta pazara girecek Togg’a çevrildi. İşte sizler için derlediğimiz 26 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Elektrikli otoda rota Türkiye

    Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarındaki artış sürüyor. Türkiye otomobil satışları Ocak- Kasım 2022'de yüzde 2.4 düşüşle 505 bin 886 adet oldu. Bu dönemde elektrikli otomobil satışları yüzde 157.3, hibrit otomobil satışları yüzde 14 artış gösterdi. 51 bin 504 hibrit, 6 bin 214 elektrikli otomobil satışı yapıldı. Türkiye'deki elektrikli mobilitenin gelişimi markaların da dikkatini çekti. Birçok marka iddialı elektrikli modellerini yıl içinde Türkiye pazarında satışa sunarken; Türkiye atağını kurduğu süper hızlı şarj istasyonlarıyla başlatan Tesla da Türkiye merkezi için eleman alım ilanı verdi. Şirketin resmi internet sitesindeki bilgilere göre, ilk servis merkezi İstanbul Beşiktaş'ta açılacak. Buradaki merkeze 'mobil servis teknisyenleri, otomotiv mekanikerleri/teknisyenleri, servis danışmanı, parça danışmanı, otomotiv süpervizörü, Tesla danışmanı ve supercharger (süper şarj) iş geliştirme lideri' pozisyonlarında personel aranıyor. 'Yeşil otomobillerin' pazardan aldığı payın, Togg'un Mart 2023 tarihinden itibaren pazara girmesiyle birlikte büyük bir artış kaydetmesi bekleniyor.



    69. YILDA 69 ATÖLYE
    Vakıfbank, Bilsem Projesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı ile yeni bir protokol imzaladı. 5 yılda 54 atölyede 35 bin özel yetenekli çocuğun hayallerine dokunan VakıfBank, 15 yeni atölye kurarak 2023'te kutlayacağı 69'uncu yaşında 69 atölyeye ulaşacak. Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre BİLSEM'de düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm ilçelerimizde BİLSEM'ler kuracağız. 2023'te BİLSEM'lerin kapasitelerini artıracağız" dedi. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de "Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyoruz" diye konuştu.



    ALIŞVERİŞTE MERDİVEN ALTI ÜRÜNE DİKKAT
    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşında vatandaşların 'merdiven altı' tabir edilen kalitesiz ürünlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımız daha ucuza alışveriş yapayım derken merdiven altına yönelip sağlığından olmamalı" dedi. Palandöken, son kullanma tarihi yaklaşan, bozulma aşamasında olan bazı ürünlerin yeni ürün gibi raflara konulup indirimli fiyatlardan satıldığını söyledi.



        YARGITAY'DAN EV İPOTEĞİ KARARI
        Yargıtay, tapuda aile konutu şerhi olmasa dahi uzun yıllar aile konutu olarak kullanılan konutta eşin rızası alınmadan tesis edilen ipotek işleminin geçersiz olduğuna hükmetti. Bir tüketici, bankadan kredi çekti. İddiaya göre, banka bu kişinin eşi ile birlikte yıllardır kullandığı apartman dairesini ipotek ettirdi. Durumu öğrenen kadın mahkemenin yolunu tuttu. Davacı kadın, evine davalı banka tarafından rızası alınmaksızın ipotek tesis edildiğini, yasa gereğince eşin rızası olmadan ipotek tesis edilemeyeceğini, bankanın kötü niyetli olduğunu ileri sürerek, aile konutu niteliğindeki taşınmaz üzerinde bulunan ipoteğin kaldırılmasını talep etti. Aile mahkemesi, davacı eşin rızası alınmadan tesis edilen ipoteğin geçersiz olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırılmasına karar verdi. Kararı davalı banka vekili temyiz edince devreye Yargıtay 11. Hukuk Dairesi girdi. Daire, oy birliği ile aldığı kararla mahkeme hükmünü onadı. Emsal nitelikteki kararla birlikte eşin rızası alınmadan aile konutu olarak kullanılan daire ipotek ettirilemeyecek.



        1.2 MİLYON YENİ YATIRIMCI
        Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Dr. Ekrem Arıkan, yılbaşından bu yana borsa ile tanışan 1.2 milyon yatırımcının ortalama portföy büyüklüğünün 100 bin lira civarında olduğunu söyledi. Arıkan, Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı talebinin son 6 ayda ivmelenmekle beraber 2022'nin oldukça hareketli geçtiğini, 2022'nin bu anlamda rekorların sürekli kırılıp tazelendiği bir yıl olduğunu kaydetti. Yatırımcı ilgisinin hızla artarak devam ettiğini aktaran Arıkan, "Yılbaşından bu yana 1.2 milyonu aşan bir yatırımcı ilgisi oldu. 1 milyon 207 bin yatırımcının 179 bini Aralık'ta gelmiş ki bu da çok önemli bir sayı" dedi.

        KADIN SAYISI ARTTI
        Arıkan, yeni gelen yatırımcılar arasında 20 ila 29 yaş aralığında bulunan 242 bin yatırımcı olduğuna işaret etti. Halka açık şirket sayısının 500'ü geçtiğini bildiren Arıkan, kadın yatırımcıların da ilgisinin arttığını gördüklerini ifade ederek, "Hesap açarak hisse senedi almış yatırımcıların oranlarına baktığımız zaman bunun yüzde 35'i kadın, yüzde 65'i erkek. Bu oranı sevindirici buluyorum. Çünkü daha önce bu oran yüzde 30'a yüzde 70 gibiydi" diye konuştu.

        5 MİLYON ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ YEMEK
        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısının artırılacağını söyledi. Ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısının 1.8 milyona çıkarıldığını belirten Özer, "Sayıyı eğitim öğretim yılının ikinci yarısından itibaren 5 milyona çıkarmak için çalışacağız. Böylece eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması konusunda somut bir adım daha atmış olacağız" ifadesini kullandı. Burcu ŞEN

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        Haberler Ekonomi Elektrikli otoda rota Türkiye! Tesla Türkiye’deki merkezi için iş ilanı yayınladı
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