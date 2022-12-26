Elektrikli otoda rota Türkiye! Tesla Türkiye’deki merkezi için iş ilanı yayınladı





1.2 MİLYON YENİ YATIRIMCI

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Dr. Ekrem Arıkan, yılbaşından bu yana borsa ile tanışan 1.2 milyon yatırımcının ortalama portföy büyüklüğünün 100 bin lira civarında olduğunu söyledi. Arıkan, Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı talebinin son 6 ayda ivmelenmekle beraber 2022'nin oldukça hareketli geçtiğini, 2022'nin bu anlamda rekorların sürekli kırılıp tazelendiği bir yıl olduğunu kaydetti. Yatırımcı ilgisinin hızla artarak devam ettiğini aktaran Arıkan, "Yılbaşından bu yana 1.2 milyonu aşan bir yatırımcı ilgisi oldu. 1 milyon 207 bin yatırımcının 179 bini Aralık'ta gelmiş ki bu da çok önemli bir sayı" dedi.



KADIN SAYISI ARTTI

Arıkan, yeni gelen yatırımcılar arasında 20 ila 29 yaş aralığında bulunan 242 bin yatırımcı olduğuna işaret etti. Halka açık şirket sayısının 500'ü geçtiğini bildiren Arıkan, kadın yatırımcıların da ilgisinin arttığını gördüklerini ifade ederek, "Hesap açarak hisse senedi almış yatırımcıların oranlarına baktığımız zaman bunun yüzde 35'i kadın, yüzde 65'i erkek. Bu oranı sevindirici buluyorum. Çünkü daha önce bu oran yüzde 30'a yüzde 70 gibiydi" diye konuştu.



5 MİLYON ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ YEMEK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısının artırılacağını söyledi. Ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısının 1.8 milyona çıkarıldığını belirten Özer, "Sayıyı eğitim öğretim yılının ikinci yarısından itibaren 5 milyona çıkarmak için çalışacağız. Böylece eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması konusunda somut bir adım daha atmış olacağız" ifadesini kullandı. Burcu ŞEN

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