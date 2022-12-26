Elektrikli otoda rota Türkiye! Tesla Türkiye’deki merkezi için iş ilanı yayınladı

Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarındaki artış sürüyor. Türkiye otomobil satışları Ocak- Kasım 2022'de yüzde 2.4 düşüşle 505 bin 886 adet oldu. Bu dönemde elektrikli otomobil satışları yüzde 157.3, hibrit otomobil satışları yüzde 14 artış gösterdi. 51 bin 504 hibrit, 6 bin 214 elektrikli otomobil satışı yapıldı. Türkiye'deki elektrikli mobilitenin gelişimi markaların da dikkatini çekti. Birçok marka iddialı elektrikli modellerini yıl içinde Türkiye pazarında satışa sunarken; Türkiye atağını kurduğu süper hızlı şarj istasyonlarıyla başlatan Tesla da Türkiye merkezi için eleman alım ilanı verdi. Şirketin resmi internet sitesindeki bilgilere göre, ilk servis merkezi İstanbul Beşiktaş'ta açılacak. Buradaki merkeze 'mobil servis teknisyenleri, otomotiv mekanikerleri/teknisyenleri, servis danışmanı, parça danışmanı, otomotiv süpervizörü, Tesla danışmanı ve supercharger (süper şarj) iş geliştirme lideri' pozisyonlarında personel aranıyor. 'Yeşil otomobillerin' pazardan aldığı payın, Togg'un Mart 2023 tarihinden itibaren pazara girmesiyle birlikte büyük bir artış kaydetmesi bekleniyor.
69. YILDA 69 ATÖLYE
Vakıfbank, Bilsem Projesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı ile yeni bir protokol imzaladı. 5 yılda 54 atölyede 35 bin özel yetenekli çocuğun hayallerine dokunan VakıfBank, 15 yeni atölye kurarak 2023'te kutlayacağı 69'uncu yaşında 69 atölyeye ulaşacak. Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre BİLSEM'de düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm ilçelerimizde BİLSEM'ler kuracağız. 2023'te BİLSEM'lerin kapasitelerini artıracağız" dedi. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de "Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyoruz" diye konuştu.
ALIŞVERİŞTE MERDİVEN ALTI ÜRÜNE DİKKAT
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşında vatandaşların 'merdiven altı' tabir edilen kalitesiz ürünlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımız daha ucuza alışveriş yapayım derken merdiven altına yönelip sağlığından olmamalı" dedi. Palandöken, son kullanma tarihi yaklaşan, bozulma aşamasında olan bazı ürünlerin yeni ürün gibi raflara konulup indirimli fiyatlardan satıldığını söyledi.