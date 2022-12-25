EYT’de prim değişmiyor! Vedat Bilgin prim şartlarında önceki rakamların geçerli olacağını açıkladı

EYT konusunda da açıklamalar yapan Bakan Vedat Bilgin 26 Aralık'ta taslağı Başkan Erdoğan'a sunacağını 8 Eylül 1999 sonrasında işe girenleri EYT'nin kapsamayacağını söyledi. Yaş sınırına henüz karar verilmediğini belirten Bakan Bilgin, "Toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek. Neticede tabloya bakılarak siyasi karar verilecektir. EYT'de ortalama yaş 49,9 çıkıyor" dedi. Bilgin Eyt'yi bu ay sonuna kadar Meclis'e götüreceklerini belirterek, "8 Eylül 1999 öncesi şartlara dokunmuyoruz. Prim günü ve hizmet süreleri değişmiyor" dedi.
KISMİ EMEKLİLİK SÜRECEK
Kısmı emeklilik koşullarında değişiklik olmadığını belirten Bilgin, "1999'daki şartlar neyse, çalışma süresi, hizmet süreleri değişmiyor, o günkü şartlarda emekli olacak. Kısmi emeklilik koşulları da aynen devam edecektir. O insanlarımız rahat olsun, onların programında herhangi bir değişiklik yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ ARTIYOR
Yaklaşık 2.3 milyon vatandaşın yararlandığı Aile Destek Projesi'nde ödemeler için artış sinyali geldi. 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara 850 - 1250 lira arası ödeme yapılıyor. Aile Destek Programı başvuruları, e-Devletten ya da kaymakamlıklardan yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, programdan 2.3 milyon kişinin yararlandığını duyurdu. Yanık, "Ödemelerde yılbaşından önce bir hediye yapabiliriz" müjdesini verdi. Bakan Yanık, başvuruların yüzde 50'den fazlasının e-Devlet'ten yapıldığını söyledi.
REALTOR GLOBAL YÜZDE 50 BÜYÜYECEK
4 bin 500'den fazla yabancı yatırımcının Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarına aracı olan Realtor Global, 40'tan fazla ülkeden yatırımcıya fırsatlar sağlıyor. Realtor Global Başkanı Anıl Övençoğlu,"2023'de çalıştığımız ülke sayısını 60'a çıkartmayı ve % 50 büyümeyi hedefliyoruz" dedi.