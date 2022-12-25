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    EYT’de prim değişmiyor! Vedat Bilgin prim şartlarında önceki rakamların geçerli olacağını açıkladı

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmanın tamamlandığını söyleyen Vedat Bilgin prim şartlarında önceki rakamların geçerli olacağını açıkladı. İşte sizler için derlediğimiz 25 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    EYT’de prim değişmiyor

    EYT konusunda da açıklamalar yapan Bakan Vedat Bilgin 26 Aralık'ta taslağı Başkan Erdoğan'a sunacağını 8 Eylül 1999 sonrasında işe girenleri EYT'nin kapsamayacağını söyledi. Yaş sınırına henüz karar verilmediğini belirten Bakan Bilgin, "Toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek. Neticede tabloya bakılarak siyasi karar verilecektir. EYT'de ortalama yaş 49,9 çıkıyor" dedi. Bilgin Eyt'yi bu ay sonuna kadar Meclis'e götüreceklerini belirterek, "8 Eylül 1999 öncesi şartlara dokunmuyoruz. Prim günü ve hizmet süreleri değişmiyor" dedi.

    KISMİ EMEKLİLİK SÜRECEK
    Kısmı emeklilik koşullarında değişiklik olmadığını belirten Bilgin, "1999'daki şartlar neyse, çalışma süresi, hizmet süreleri değişmiyor, o günkü şartlarda emekli olacak. Kısmi emeklilik koşulları da aynen devam edecektir. O insanlarımız rahat olsun, onların programında herhangi bir değişiklik yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.



    AİLE DESTEK ÖDEMESİ ARTIYOR
    Yaklaşık 2.3 milyon vatandaşın yararlandığı Aile Destek Projesi'nde ödemeler için artış sinyali geldi. 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara 850 - 1250 lira arası ödeme yapılıyor. Aile Destek Programı başvuruları, e-Devletten ya da kaymakamlıklardan yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, programdan 2.3 milyon kişinin yararlandığını duyurdu. Yanık, "Ödemelerde yılbaşından önce bir hediye yapabiliriz" müjdesini verdi. Bakan Yanık, başvuruların yüzde 50'den fazlasının e-Devlet'ten yapıldığını söyledi.



    REALTOR GLOBAL YÜZDE 50 BÜYÜYECEK
    4 bin 500'den fazla yabancı yatırımcının Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarına aracı olan Realtor Global, 40'tan fazla ülkeden yatırımcıya fırsatlar sağlıyor. Realtor Global Başkanı Anıl Övençoğlu,"2023'de çalıştığımız ülke sayısını 60'a çıkartmayı ve % 50 büyümeyi hedefliyoruz" dedi.



        PHARMUP HUB HEDEF BÜYÜTÜYOR
        Sanofi Türkiye'nin 2019 yılında hayata geçirdiği PharmUp Girişimcilik Programı, Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile sağlık alanındaki girişim ekosistemini güçlendirecek önemli bir iş birliğine imza attı. Sanofi Türkiye Ülke Başkanı Cem Öztürk, "TT Ventures ile yaptığımız iş birliği, hedefimizi gerçekleştirmede attığımız önemli bir adım"dedi. TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan ise "Girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.



        KANTİN KİRASI YÜZDE 25 ARTACAK
        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle, okullarda bulunan kantin ve benzeri yerlerin kira bedellerinde 11 Eylül 2023'e kadar yapılacak kira artışı, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'i oranında uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, 12 Eylül 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, sözleşme süresi bir yılı aşan, okullarda bulunan kantin ve benzeri yerlerin kira bedellerinde 11 Eylül 2023 dahil, bu tarihe kadar yapılacak olan kira artışı, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'i oranında uygulanacak. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak.

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        Haberler Ekonomi EYT’de prim değişmiyor! Vedat Bilgin prim şartlarında önceki rakamların geçerli olacağını açıkladı
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