Ekmek zammında gramaj oyunu! Fırsatçılar vatandaşın sofrasındaki ekmeğe göz dikti





BİR YILDA % 100'Ü AŞTI

Bu yılın başında 12 TL olan ekmek kilogram fiyatı yılın sonunda yüzde 100'ün üzerinde zamla 25 TL'ye yükseldi. Fırıncılar, elektrik, gaz, akaryakıt, buğday gibi temel girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek fiyatları artırdıklarını belirtiyor. Ancak bu maliyet kalemleri gerekçe gösterilerek haziran ayında ekmeğin fiyatı yine yükseltilmişti. Ayrıca yılın ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yüzde 70 yükselen petrol fiyatları aralıkta son bir yılın en düşük seviyesini görerek 75 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu durum özellikle akaryakıt fiyatlarında kendini hissettirdi. Akaryakıt fiyatı 30 TL'lerden 17 TL'ye kadar geriledi. Son 6 ayda kurda stabilizasyon sağlandı. İki aydır sabit giden elektrik ve gaz fiyatlarına yılbaşında da zam yapılmayacağı açıklandı. Girdi maliyetlerinde yaşanan gerilemeye rağmen temel gıda maddesi ekmekte fiyatların bir yılda iki kattan fazla artması vatandaşın tepkisine neden oldu.