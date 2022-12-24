55 bin vatandaşın elektrik borcu siliniyor

TBMM Genel Kurulu, torba yasayı kabul etti. Buna göre; özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ'a devredilmiş alacaklardan, asıl alacak tutarı 2 bin liraya kadar olan, ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacaklardan vazgeçilecek. Bu düzenlemeden 55 bin kişi yararlanacak. Vazgeçilecek alacak tutarı ise 624 milyon lira. Bu kapsam dışında kalan Ekim 2021'den önce ödenmemiş ve yapılandırılmamış TEDAŞ alacaklarına ise yapılandırma olanağı sağlanacak.
AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ
Türkiye Aile Destek Programı'ndaki Çocuk Desteği'yle 1.6 milyar lira ilave destek verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, program kapsamında bugüne kadar 2.8 milyon tekli haneye 9.2 milyar lira destek verdiklerini duyurdu. Yanık, başvuruların e-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla devam ettiğini söyledi.
AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ
Türkiye Aile Destek Programı'ndaki Çocuk Desteği'yle 1.6 milyar lira ilave destek verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, program kapsamında bugüne kadar 2.8 milyon tekli haneye 9.2 milyar lira destek verdiklerini duyurdu. Yanık, başvuruların e-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla devam ettiğini söyledi.