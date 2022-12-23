Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebat: Bütçemiz güçlü EYT’yi çözeriz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gelecek hafta açıklanacak 14 başlıklı Kredi Garanti Fonu paketinin hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. İzmir İktisat Kongresi'nin tanıtım toplantısının ardından soruları yanıtlayan Bakan Nebati, "Biz burada enflasyondan etkilenen alt ve orta gelirdeki vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları atacağız. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), gayrimenkul, işletme sermayesi gibi konularda önümüzdeki hafta ilan etmiş oluruz ve yılbaşından itibaren de kullanıma açmış olacağız. Ocak'tan itibaren KGF'deki bütün imkanlardan vatandaşlarımız yararlanacak" dedi.
ORTA VE ALT GELİRLİYE KONUT
KGF paketiyle desteklenecek EYT ve gayrimenkul piyasasına ilişkin düzenlemelere ilişkin de değerlendirmede bulunan Nebati, şunları söyledi: "Özel kesimin, emekli olacakların kıdem tazminatlarının ödenmesinde finansmanını sağlamak için destek vereceğiz. Gayrimenkul piyasasında gerek gayrimenkulde gerekse arazi arz üretiminde ve inşaat yapımında hem üreticilere hem de tüketicilere yönelik ciddi bir paketin ayrıntılarını paylaşacağız. İyi bir 'mortgage' diyebiliriz. Çok özgün bir model olacak. Özellikle de orta ve alt gelirli kesimlerin çok rahat bir şekilde konuta ulaşabileceği bir çalışmamız var."
ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Bakan Nebati, EYT düzenlemesiyle ilgili de şöyle konuştu: "EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Herhalde bu konuda da kabine sonrası çalışma bitmiş olursa Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamaları yapar. Çalışma Bakanlığımız ile bunun gerek kamu gerekse de özel sektör üzerindeki maliyetleri konusunda karşılıklı görüşmelerimizi yapıyoruz. Üretim tarafının bundan olumsuz etkilenmemesi noktasında gerek işverene gerekse de çalışana bizim tarafımızdan hangi destekler verilecekse adımlar atma noktasında hazırız. Güçlü bir bütçeyle gireceğimiz için inşallah bu konuyu yöneteceğiz."