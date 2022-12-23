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    İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni düzenlenecek

    Sıfır Atık projesinin 5'inci yılında, Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni düzenlenecek. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. İşte sizler için derlediğimiz 23 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Sıfır Atık Projesi 5 yaşında

    Sıfır Atık projesinin 5'inci yılında, Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni düzenlenecek. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde bugün düzenlenecek 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'nin ana teması 'İklim ve Gençlik' olacak. Zirve; sadece atıklardan yapılan eserlerden oluşan Deniz Sağdıç'ın Sıfır Noktası sergisiyle başlayacak. Zirvenin ilk bölümünde 'İklim İçin Gençlik Hareketi' paneli düzenlenecek, ardından 'Ortak Evimiz Dünya' söyleşisiyle devam edecek. Öğleden sonraki oturum Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak, Bakan Kurum katılacak. 'Yıl 2053 atıksız bir dünya' içeriğiyle bir müzikal sergilenirken, Sıfır Atık 5. Yıl Filmi gösterilecek.

    MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT BIRAKTI
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasına karar verildiğini bildirdi. Kuruldan yapılan duyuruda, açıklanan öncü verilerin sürmekte olan jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyona dair endişelerin devam ettiğine işaret ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kurul, fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir" denildi.

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    Haberler Ekonomi İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni düzenlenecek
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