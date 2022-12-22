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    • Ekonomi
    • 22.12.2022 08:19
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    • 22.12.2022 08:35
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    Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak!

    Son dakika haberi! Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9 seviyesine çekmişti. Peki, yılın son faiz kararı ne olacak? Yeni bir faiz indirimi gelecek mi? İşte ekonomistlerin tahminleri.

    takvim.com.tr
    Merkez faiz kararını açıklayacak!

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
    Yılın son faiz kararı ise aralık ayında yapılacak PPK toplantısı ardından duyurulacak. Merkez Bankası faiz kararının bugün saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.



    FAİZ GEÇTİĞİMİZ AY TEK HANEYE DÜŞMÜŞTÜ
    Banka geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekilmişti.


        Yayınlanan karar metninde, kurulun ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verdiği bildirilmişti.

        EKONOMİSTLERİN FAİZ TAHMİNİ
        PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak!
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