Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yılın son faiz kararı ise aralık ayında yapılacak PPK toplantısı ardından duyurulacak. Merkez Bankası faiz kararının bugün saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.
FAİZ GEÇTİĞİMİZ AY TEK HANEYE DÜŞMÜŞTÜ
Banka geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekilmişti.