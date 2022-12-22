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    • Ekonomi
    • 22.12.2022 08:54
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    • 22.12.2022 08:54
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    2023 Asgari ücret BUGÜN saat kaçta belli olacak? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 22 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

    Asgari ücret için beklenen gün geldi çattı. Başkan Erdoğan, Beştepe'de Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Erdoğan, dün yaptığı açıklamada "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" demişti. Tüm gözler bugün yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, Asgari ücret BUGÜN saat kaçta belli olacak? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2023 Asgari ücret BUGÜN saat kaçta belli olacak?

    Asgari ücret zammı için milyonların gözü Başkan Erdoğan'da. 2023'te geçerli olacak asgari ücret zammı için kritik tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücrete ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan koyacak. Peki, Asgari ücret zammı bugün saat kaçta açıklanacak? 2023 asgari ücret zammı açıklandı mı? 22 Aralık Başkan Erdoğan son dakika açıklamaları!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin kararın bugün açıklanacağını duyurdu. Erdoğan "Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz" dedi.

    MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ GÜN!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret bugün açıklanıyor. Dün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin bugün açıklanacağını söyledi. Erdoğan dün akşam saatlerinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le asgari ücreti görüşmek için toplantı gerçekleştirdi.

    Erdoğan "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bakanımla, İşveren Sendikası Başkanıyla otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor; ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe. Bunların hepsini düşüneceğiz; eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan bütün altyapı üstyapı sorunlarına kadar bunlar bir şeyle yapılacak değil mi? Tabii sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor" değerlendirmesinde de bulundu.

        TÜRK-İŞ'İN TALEBİNE TEPKİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ'in asgari ücret için 9 bin lira talebine yönelik "Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz" sözlerini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti.

        "ASGARİ ÜCRET TALEBİMİZ 9 BİN LİRA"

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı sonrasında konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay "40 senedir araştırma yapılıyor. Yoksulluk, açlık bununla ilgili. Uzman arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Ayın 1'inde açlık sınırı 7785 lira, yoksulluk 10 bin lira. Türk-İş'in teklifi 9 bin lira" demişti.

            ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA

            Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

            Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
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            Haberler Ekonomi 2023 Asgari ücret BUGÜN saat kaçta belli olacak? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 22 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
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