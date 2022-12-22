2023 Asgari ücret BUGÜN saat kaçta belli olacak? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 22 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Asgari ücret zammı için milyonların gözü Başkan Erdoğan'da. 2023'te geçerli olacak asgari ücret zammı için kritik tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücrete ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan koyacak. Peki, Asgari ücret zammı bugün saat kaçta açıklanacak? 2023 asgari ücret zammı açıklandı mı? 22 Aralık Başkan Erdoğan son dakika açıklamaları!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin kararın bugün açıklanacağını duyurdu. Erdoğan "Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz" dedi.
MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ GÜN!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret bugün açıklanıyor. Dün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin bugün açıklanacağını söyledi. Erdoğan dün akşam saatlerinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le asgari ücreti görüşmek için toplantı gerçekleştirdi.
Erdoğan "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" ifadelerini kullanmıştı.