Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş EYT ve ÖTV açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den asgari ücret, enflasyon EYT ve ÖTV'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
"BÜTÇE DİSİPLİNİNDEN TAVİZ YOK"
%3,4 bütçe açığı hedefinden daha iyi yılı kapatacağız.
."ENERJİ FİYATLARINDA SEYİR AŞAĞI YÖNLÜ"
Enflasyon haricinde hedeflerimizin ötesindeyiz. Enflasyon önümüzdeki yıl hızlı bir şekilde aşağı yönlü seyir izleyecek.
"BAKANLIK OLARAK ÇALIŞMAMIZ BULUNMUYOR"
Otomotivde ÖTV indirimi gündemimizde yok.
SUUDİ ARABİSTAN İLE GÖRÜŞME
Mart ayında iş dünyamız ile Suudi Arabistan'a gideceğiz. Körfez'den swap değil depo şeklinde mevduat geliyor.
YENİ KGF PAKETİ YOLDA
Yeni KGF paketi ocak ayı itibarıyla kullanıma açılacak.
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE YENİ MODEL
Gayrimenkule yönelik özgün bir model açıklayacağız.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Hem işçilerimizi hem de işverenlerimizi tatmin edecek bir seviyede olmalı.
EYT'DE SONA DOĞRU
Hangi tür destek gerekiyorsa vermeye hazırız.
KKM'NİN MALİYETİ TARTIŞMALARI
Ülkeye katkısı maliyetinden çok daha fazla.