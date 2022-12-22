Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş EYT ve ÖTV açıklaması!

."ENERJİ FİYATLARINDA SEYİR AŞAĞI YÖNLÜ"

Enflasyon haricinde hedeflerimizin ötesindeyiz. Enflasyon önümüzdeki yıl hızlı bir şekilde aşağı yönlü seyir izleyecek.



"BAKANLIK OLARAK ÇALIŞMAMIZ BULUNMUYOR"

Otomotivde ÖTV indirimi gündemimizde yok.





SUUDİ ARABİSTAN İLE GÖRÜŞME

Mart ayında iş dünyamız ile Suudi Arabistan'a gideceğiz. Körfez'den swap değil depo şeklinde mevduat geliyor.

YENİ KGF PAKETİ YOLDA

Yeni KGF paketi ocak ayı itibarıyla kullanıma açılacak.



GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE YENİ MODEL

Gayrimenkule yönelik özgün bir model açıklayacağız.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Hem işçilerimizi hem de işverenlerimizi tatmin edecek bir seviyede olmalı.



EYT'DE SONA DOĞRU

Hangi tür destek gerekiyorsa vermeye hazırız.

KKM'NİN MALİYETİ TARTIŞMALARI

Ülkeye katkısı maliyetinden çok daha fazla.