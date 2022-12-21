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    • Ekonomi
    • 21.12.2022 07:58
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    • 21.12.2022 08:07
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    Milyonları ilgilendiriyor: 280 milyar TL'lik dev destek! Yeni kredi paketleri geliyor: Konut, EYT, esnaf, imalat sanayi...

    Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin, EYT'de işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yüküne finansman sağlamak için Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında paket hazırladıklarını söyledi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan destek paketleriyle ilgili konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Krediyi büyütecek hamle..." başlıklı yazısında, "Önümüzdeki günlerde başka alanlarda da yeni kredi paketleri peş peşe açıklanacak. Her bir kamu bankasına 35 milyar TL sermaye artırımı yapılırsa bu da yaklaşık 280 milyar TL kredi hacmi anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    280 milyar TL’lik dev destek paketi!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar lira kefalet imkanı karşılığında sağladıkları yaklaşık 250 milyar liralık finansmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

    Nebati, Twitter hesabından, Başkan Erdoğan tarafından duyurulan Hazine destekli kefalet sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.

    Başlangıçta 200 milyar lira kefalet imkanı karşılığında sağladıkları yaklaşık 250 milyar liralık finansmanın KOBİ'ler başta olmak üzere tüm işletmelere hayırlı olmasını dileyen Nebati, "Ülkemizin üretim ve istihdam kapasitesini geliştirerek yüksek düzeyde katma değer üretilmesini ve selektif kredi politikamız kapsamında Türkiye Ekonomi Modeli'nin temel amaçlarından biri olan istikrarlı ihracat artışının sürdürülmesini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.


    İŞVERENE EYT İÇİN PAKET HAZIRLANIYOR
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde, işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yüküne finansman sağlamak üzere Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yeni bir paket hazırlığı sürecinin devam ettiğini bildirdi.


    KKM DEVAM EDECEK
    Gelecek yıl finansal mimari ve altyapısını daha da güçlendirmeye yönelik birçok adım atacaklarını bildiren Nebati, küresel ekonomideki sıkıntılara rağmen Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde elde ettikleri kazanımların 2023 yılında da güçlenerek artmasını hedeflediklerini dile getirdi. Sanayi üretiminde, istihdamda, yatırımlarda ve ihracatta akran ülkelerden pozitif ayrışmaya devam edeceklerinin altını çizen Nebati, "Vatandaşlarımızın yüksek teveccühü ile KKM uygulamasını 2023'te de uygulamaya devam edeceğiz. Böylece finansal istikrar ve kalıcı fiyat istikrarı noktasında kazanımlarımız sürecek" dedi.


        700 MİLYAR TL DESTEK
        Türkiye'nin hızlı karar alma ve uygulama kabiliyeti sayesinde her enerji ve gıdada arz güvenliğini tesis etmeyi başardığını kaydeden Nebati, "2 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, Bakanlığımızca yürütülen Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında, firmalarımıza ve salgından olumsuz etkilenen yaklaşık 7 milyon dar gelirli vatandaşımıza toplam 8.2 milyon kredi işlemi gerçekleştirilerek 700 milyar lira kredi kullandırılmıştır" dedi. Nebati, selektif kredi politikasını, daha çok sektör odaklı, üretken alanlara daha fazla odaklanacak şekilde kararlılıkla uygulayacaklarını söyledi.

        Hazırlanan destek paketleriyle ilgili konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Krediyi büyütecek hamle..." başlıklı yazısında, "Önümüzdeki günlerde başka alanlarda da yeni kredi paketleri peş peşe açıklanacak." ifadelerini kullandı.

        İşte Güngör'ün bugünkü yazısı:

        Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli destek paketinin müjdesini verdi. Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalara en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kredi verileceğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de paketin 250 milyar TL olacağını söyledi.
        Bu ağırlıklı KOBİ'ler için...
        Önümüzdeki günlerde başka alanlarda da yeni kredi paketleri peş peşe açıklanacak.
        Uzun vadeli düşük faizli konut kredisi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili işverene kıdem tazminatı yükü için kredisi, esnaf kredisi, imalat sanayiyi önceliklendiren krediler bunlardan birkaçı...


        Malum, dünya ekonomisinde resesyon sinyalleri varken Türkiye yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri oldu. Uygulanan Türkiye Ekonomi Modeli de yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alıyor. Yani, hükümet Türkiye Yüzyılı'nda da büyümeden taviz vermeden yola devam etmek istiyor.
        Bunun için bankacılık sektörünün de bilançosunun güçlendirilerek kredi verme büyümesine destek olunması gerekiyor.
        Öğrendiğime göre, bu konuda hazırlıklar başladı.
        Üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank) sermaye artırımları üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu çalışıyor.
        Kamu bankalarının istediği sermayelerinin 35 milyar TL artırılması yönünde...
        Bu miktar olur mu, bilmiyorum.
        Ancak en az her bankaya 20'şer milyar TL'lik nakit girişi sağlayacak sermaye artırım kararı beklemek yanlış olmaz sanırım...


            Yeni sermaye artırımı yapıldığında kamu bankalarında son üç yılda yapılan dördüncü sermaye artışı gerçekleşmiş olacak.
            Biliyorsunuz, en son mart ayında kamu bankalarının sermayesine TVF 51.5 milyar TL destek sağlamıştı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'a çekirdek sermaye desteği, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası'na ise sermaye benzeri kredi verilmişti. (Ziraat Bankası 21.8 milyar TL, Halkbank ve Vakıfbank'a 13.4'er milyar TL, Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 1.5 milyar TL, Ziraat Katılım'a 900 milyon TL, Emlak Katılım'a ise 500 milyon TL'lik sermaye ile sermaye benzeri kredi sağlanmıştı) Sermaye enjeksiyonu, bankaların yatırımları destekleyecek yeni kaynaklara erişimini sağlamıştı.


            Ziraat Bankası'nın sermayesi halen 34.9 milyar, Vakıfbank'ın 7.1 milyar, Halkbank'ın ise 4.9 milyar TL civarında...
            Bankalarda 20 milyar TL'lik sermaye yaklaşık 160 milyar TL civarında yeni kredi verme kabiliyeti anlamına geliyor. Zira bankalar sermayelerinin 8 katına yakın kredi verme kaldıracı kullanabiliyor. Her bir kamu bankasına 35 milyar TL sermaye artırımı yapılırsa bu da yaklaşık 280 milyar TL kredi hacmi anlamına gelir.
            Sanırım, kısa süre sonra sermaye artırım kararının son şekli açıklanır.

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            Haberler Ekonomi Milyonları ilgilendiriyor: 280 milyar TL'lik dev destek! Yeni kredi paketleri geliyor: Konut, EYT, esnaf, imalat sanayi...
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