Milyonları ilgilendiriyor: 280 milyar TL'lik dev destek! Yeni kredi paketleri geliyor: Konut, EYT, esnaf, imalat sanayi...



Malum, dünya ekonomisinde resesyon sinyalleri varken Türkiye yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri oldu. Uygulanan Türkiye Ekonomi Modeli de yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alıyor. Yani, hükümet Türkiye Yüzyılı'nda da büyümeden taviz vermeden yola devam etmek istiyor.

Bunun için bankacılık sektörünün de bilançosunun güçlendirilerek kredi verme büyümesine destek olunması gerekiyor.

Öğrendiğime göre, bu konuda hazırlıklar başladı.

Üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank) sermaye artırımları üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu çalışıyor.

Kamu bankalarının istediği sermayelerinin 35 milyar TL artırılması yönünde...

Bu miktar olur mu, bilmiyorum.

Ancak en az her bankaya 20'şer milyar TL'lik nakit girişi sağlayacak sermaye artırım kararı beklemek yanlış olmaz sanırım...