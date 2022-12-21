Milyonları ilgilendiriyor: 280 milyar TL'lik dev destek! Yeni kredi paketleri geliyor: Konut, EYT, esnaf, imalat sanayi...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar lira kefalet imkanı karşılığında sağladıkları yaklaşık 250 milyar liralık finansmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.
Nebati, Twitter hesabından, Başkan Erdoğan tarafından duyurulan Hazine destekli kefalet sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.
Başlangıçta 200 milyar lira kefalet imkanı karşılığında sağladıkları yaklaşık 250 milyar liralık finansmanın KOBİ'ler başta olmak üzere tüm işletmelere hayırlı olmasını dileyen Nebati, "Ülkemizin üretim ve istihdam kapasitesini geliştirerek yüksek düzeyde katma değer üretilmesini ve selektif kredi politikamız kapsamında Türkiye Ekonomi Modeli'nin temel amaçlarından biri olan istikrarlı ihracat artışının sürdürülmesini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
İŞVERENE EYT İÇİN PAKET HAZIRLANIYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde, işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yüküne finansman sağlamak üzere Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yeni bir paket hazırlığı sürecinin devam ettiğini bildirdi.
KKM DEVAM EDECEK
Gelecek yıl finansal mimari ve altyapısını daha da güçlendirmeye yönelik birçok adım atacaklarını bildiren Nebati, küresel ekonomideki sıkıntılara rağmen Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde elde ettikleri kazanımların 2023 yılında da güçlenerek artmasını hedeflediklerini dile getirdi. Sanayi üretiminde, istihdamda, yatırımlarda ve ihracatta akran ülkelerden pozitif ayrışmaya devam edeceklerinin altını çizen Nebati, "Vatandaşlarımızın yüksek teveccühü ile KKM uygulamasını 2023'te de uygulamaya devam edeceğiz. Böylece finansal istikrar ve kalıcı fiyat istikrarı noktasında kazanımlarımız sürecek" dedi.