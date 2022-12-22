Asgari ücretliler zamlı maaşı hangi ay alacak? Yeni asgari ücret ne zaman verilecek? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Asgari ücretin ne zaman yatılacağı konusunda komisyonun uzlaşması ve karar alması beklenmektedir. Bu yüzden asgari ücret hakkında gelecek olan son karar ve netleşmiş olan bilgiler insanlara duyurulur. Şu ana kadar tahmin edilen duruma göre ise ilk asgari ücret zamlı olarak Şubat ayında yatabilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bakanımla, İşveren Sendikası Başkanıyla otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor; ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe. Bunların hepsini düşüneceğiz; eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan bütün altyapı üstyapı sorunlarına kadar bunlar bir şeyle yapılacak değil mi? Tabii sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor" değerlendirmesinde de bulundu.
Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin 8.500 TL olduğunu açıkladı.
Asgari ücretin ne zaman yatılacağı konusunda komisyonun uzlaşması ve karar alması beklenmektedir. Bu yüzden asgari ücret hakkında gelecek olan son karar ve netleşmiş olan bilgiler insanlara duyurulur. Şu ana kadar tahmin edilen duruma göre ise ilk asgari ücret zamlı olarak Şubat ayında yatabilir.
Asgari Ücret Ne Kadar?
Son zamanlarda dikkat çeken ve merakla beklenen konulardan biri asgari ücret ne kadar? olmuştur. Son yapılan toplantı ve alınan karar göre verilmekte olan son rakam 9 olmuştur. Bugünkü asgari ücrete göre artmış görünen bu rakam konusunda kesin ve net şekilde bir şey söylenmesi beklenmektedir. İnsanların refah seviyesinin daha fala artırılması ve özellikle asgari ücretle çalışan kişilerin rahatlaması adına bu konu oldukça önem arz eder.