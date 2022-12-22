Asgari ücretliler zamlı maaşı hangi ay alacak? Yeni asgari ücret ne zaman verilecek? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?



Net 8 bin 500 liraya (brüt 10 bin lira) çıkacak bir asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya ulaşacak. Bu rakam da net asgari ücrette Ocak'ta yüzde 54.54, bu yıl ise yüzde yüzde 99.84 artış anlamına geliyor.

Asgari ücretin 8 bin 750 liraya çıkarılması durumunda brüt 10 bin 294 lira olup, maliyeti de 12 bin 96 liraya yükselecek. Bu durumda Ocak artışı yüzde 59.08'i, toplam zam da yüzde 105.71'i bulacak.

Türk-İş'in talep ettiği net 9 bin lira asgari ücret hayata geçerse brüt asgari ücret 10 bin 588 lirayı, işverene maliyeti de 12 bin 440 lirayı bulacak. Asgari ücrete bu durumda yüzde 63.63 zam yapılmış olacak. Bu yılki toplam zam da yüzde 111,60'a ulaşacak.