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    • Ekonomi
    • 21.12.2022 11:20
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    • 21.12.2022 11:21
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    Türk Hava Yolları'nın "Terminal Girişim Hızlandırma Programı"na başvurular başladı

    Türk Hava Yolları'nın, girişimcilik ekosistemine destek amacıyla geliştirdiği programların arasına eklediği Terminal Girişim Hızlandırma Programı'na başvurular başladı. Şubat 2023'te başlaması planlanan programın başvuruları 23 Ocak'a kadar devam edecek. 12 hafta sürecek programın sonunda katılımcılar, üretilen projelerle ilgili final sunumlarını yaparak mezun olacak.

    THY duyurdu: Başvurular başladı

    Türk Hava Yollarının (THY), girişimcilik ekosistemine destek amacıyla geliştirdiği programların arasına eklediği Terminal Girişim Hızlandırma Programı'na başvurular başladı.

    THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı, "Terminal İş Birliği Programı" ve "Invest On Board"a ek olarak "Terminal Girişim Hızlandırma Programı"nı da duyurdu.

    Terminal Girişim Hızlandırma Programı çerçevesinde girişimcilere ihtiyaç duydukları yeteneklerin kazandırılması ve böylelikle Türkiye girişim ekosistemindeki kaliteli girişim sayısının artırılması hedefleniyor.

    THY, programın daha verimli gerçekleşebilmesi ve işbirliği fırsatlarının ortaya çıkabilmesi için şirketin ilgi duyduğu bazı odak alanlarını belirledi.

    Programa başvuracak girişimlerin, havacılık çözümleri, seyahat ve havacılıkta müşteri deneyimi, sosyal girişimler ve sürdürülebilirlik, kurumsal süreçler ve ilgili teknolojiler, pazarlama ve satış kanallarında dijitalleşme ve yeni nesil teknolojiler hakkında çözüm üreten firmalar olması bekleniyor.

    Program, girişimlerin gelirlerini artırabilmelerine, giderlerini azaltabilmelerine, girişimlerini daha iyi yönetebilmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve deneyimi kazanabilmelerine, iş ağı geliştirebilmelerine olanak sağlayabilecek şekilde tasarlandı.

    23 OCAK'A KADAR DEVAM EDECEK
    Şubat 2023'te başlaması planlanan programın başvuruları 23 Ocak'a kadar devam edecek. 12 hafta sürecek programın sonunda katılımcılar, üretilen projelerle ilgili final sunumlarını yaparak mezun olacak.

    Program hakkında daha fazla bilgi edinmek ve başvuru yapmak isteyenler "https://terminal.turkishairlines.com/terminal-girisim-hizlandirma-programi/" adresini ziyaret edebiliyor.

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