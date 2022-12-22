Asgari ücret 2023 yılı NET-BRÜT zam oranı GÜNLÜK-AYLIK kaç TL? Asgari ücret zamlı ilk maaşlar ne zaman ödenecek? 2023 asgari ücret hesaplama!

TOPLAMDA YÜZDE 94,6 ZAM

Ocak ve Temmuz 2022 döneminde yapılan artışlar hesaplandığında asgari ücret üzerindeki toplam zam oranı yüzde 94,6 olarak enflasyonun üzerinde kayıtlara geçti.

GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI



Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ayrıca bütün çalışanlarının maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmından da bu vergiler kaldırıldı. Böylece işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan büyük bir gelişme yaşandı.

Türkiye'de çalışanların yüzde 38'ini asgari ücretliler oluşturuyor. Asgari ücret artışları tüm çalışanların gelirlerini dolaylı yoldan da etkiliyor.

ŞU ANDA MALİYET 7 BİN 603 TL



Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, bin 3 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

İŞVERENLER NE İSTİYOR?

İşveren kesimini temsil eden TİSK ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor. Yeni asgari ücret rakamında, istihdamın korunmasını, yeni istihdam yaratılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor.

SENARYOLAR ASGARİ ÜCRETTE HANGİ TUTARLARA İŞARET EDİYOR?

Öncelikle yeni asgari ücretin TÜRK-İŞ'in 'kırmızı çizgimiz' dediği 7 bin 785 liranın üzerinde olması bekleniyor. Özellikle 8 bin lira ve üstü tutarlar konuşuluyor. Eğer asgari ücret net 8 bin lira (brüt 9 bin 412 lira) olursa bu maaşla çalışanların gelirinde yüzde 45.45 artış yaşanacak. Asgari ücret yüzde 50 artış yapılırsa net 8 bin 250 (brüt 9 bin 707 lira), yüzde 54.54 yükseltilirse 8 bin 500 (brüt 10 bin), yüzde 59.08 artırılırsa 8 bin 750 (brüt 10 bin 294), yüzde 63.63 artırılırsa 9 bin (brüt 10 bin 588) liraya çıkacak. Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 65 olan 2022 enflasyon tahmini yansıtılırsa da 9 bin 75 (brüt 10 bin 677) liraya ulaşacak. Senaryolar ağırlıklı olarak ise 8 bin 500 lira seviyesine işaret ediyor.