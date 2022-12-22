Asgari ücret 2023 yılı NET-BRÜT zam oranı GÜNLÜK-AYLIK kaç TL? Asgari ücret zamlı ilk maaşlar ne zaman ödenecek? 2023 asgari ücret hesaplama!

Asgari ücret zammı için geri sayım bugün sona erdi. Yaklaşık 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili detaylar bugün netleşiyor. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, 'Asgari ücret 2023 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL? Asgari ücret zamlı ilk maaşları ne zaman ödenecek?' Sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar!
Asgari ücret 2023 yılı NET-BRÜT zam oranı GÜNLÜK-AYLIK kaç TL?
Asgari ücret zam oranı belli olduğunda günlük, aylık tutarın ne kadar olduğuna ilişkin bilgilere haberimizde yer verilecektir.
YENİ ÜCRET NE ZAMAN CEPLERE YANSIYACAK?
Asgari ücret 1 Ocak itibariyle artacak. Maaşını çalışarak alan asgari ücretliler, Şubat ayında yeni maaşını hesabında görecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Bilgin'i asgari ücret zammı gündemi ile Külliye'de kabul etti. Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü, asgari ücrete yapılacak zam oranını Başkan Erdoğan duyuracak.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
BAKAN BİLGİN'DEN PAYLAŞIM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün açıklanması beklenen 2023 asgari ücret zammı öncesi sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı. "Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla çalışanların yanında" vurgusu yapılan videoya ilişkin Bakan Bilgin, "Siz üretin, biz enflasyonla mücadele ederiz… Sıradaki Dosya: Asgari Ücrete Azami Fedakârlık!" notunu düştü.