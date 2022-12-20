Son dakika: İGA’dan dünyada bir ilk daha

DÜNYADA BİR İLKİ DAHA HAYATA GEÇİRDİK

İGA Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu ise seyahat etmenin bir insan hakkı olduğu prensibi ile hareket eden İGA İstanbul Havalimanı'nın inşaat sürecinden itibaren 'erişilebilir' hizmetleri odağına yerleştirdiğini kaydederek 'Cafe Yanımda' ile dünyada bir ilki daha hayata geçirdiklerini söyledi.

Dünyadaki her 100 bireyden 15'nin bir şekilde bir engelinin olduğunu ifade eden Samsunlu "Engelli bireylerle seyahat edenlerin kendi köklerin gitme hakkı var. Bu Van'da olabilir, Hindistan'da. Bizim görevimiz engelli bireylerin havalimanlarını kullanırken zorlanmamalarını sağlamak" dedi.

BİZİMİ İÇİN İSTİHDAM HEDEFİ

Son iki ay içinde dünyadaki 3 büyük havalimanın 'erişilebir' hizmetler konusunda kendilerinden bir sunum istediğini açıklayan Samsunlu "'Cafe Yanımda' bizim için bir istihdam hedefi. Şu anda 9 kişi çalışacak. Yarın bunu 90 kişiye çıkarırız. Bu başarılı olursa bunu genişletmeyi istiyoruz" diye konuştu.