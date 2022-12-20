Türkiye Ekonomi Modeli liraya güveni artırdı: Döviz hesaplarında 1 ayda 10.5 milyar dolar çözülme

Bu dönemde şirketlerin döviz hesapları 8.9 milyar dolar azalırken, bireysel döviz hesaplarında ise 24.1 milyar dolar çözülme yaşandı.

MEVDUTLAR REKORU KIRILDI

Sabah gazetesinin haberi göre, döviz hesaplarında çok hızlı bir çözülmenin yaşandığı 1 yıllık dönemde, TL mevduatlar ise rekor kırdı. 22 Aralık 2021'de 1 trilyon 833 milyar lira olan TL mevduat hacmi, 12 Aralık 2022'de 4 trilyon 484 milyar liraya çıktı.