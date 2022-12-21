Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati müjdeyi verdi! İşverene tazminat desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gelecek yıl finansal mimari ve altyapımızı daha da güçlendirmeye yönelik birçok adım atacağız" dedi. Salgın sonrası dönemde, selektif kredi yaklaşımı çerçevesinde imalat, istihdam ve ihracatı desteklemek amacıyla başta KOBİ'ler için olmak üzere üretken sektörlerdeki firmalar için birçok kefalet paketini hayata geçirdiklerini, imalat, inşaat ve tarım alanlarına yönelik yeni kefalet imkanları oluşturduklarını hatırlatan Bakan Nebati, şöyle konuştu: "Bu kapsamda 2022'de yürürlüğe aldığımız paketlerle yaklaşık 110 milyar liralık kredi imkanını firmalarımızın kullanımına sunduk. 2023'te de Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında imalat sanayii önceliklendirilmek üzere yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı yaklaşımımızla yeni destek paketlerinin üzerinde çalışmayı sürdüreceğiz. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar lira kefalet imkanı karşılığında sağladığımız yaklaşık 250 milyar liralık finansmanı başta KOBİ'lerimiz olmak üzere işletmelerimize sunacağız." Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde, işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yüküne finansman sağlamak üzere Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yeni bir paket hazırlığı sürecinin devam ettiğini aktardı.



KESİNTİSİZ BÜYÜME

Türkiye Ekonomi Modeli'nin 1 yıldır ekonomiye sağladığı katkılara dikkati çeken Nebati, "Yeni politika çerçevemizle ülkemizin, ekonomi alanındaki kazanımlarını Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla geleceğe beraberce taşıyacağız" dedi. Nebati, Türkiye'nin yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu söyledi.