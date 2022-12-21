Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati müjdeyi verdi! İşverene tazminat desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gelecek yıl finansal mimari ve altyapımızı daha da güçlendirmeye yönelik birçok adım atacağız" dedi. Salgın sonrası dönemde, selektif kredi yaklaşımı çerçevesinde imalat, istihdam ve ihracatı desteklemek amacıyla başta KOBİ'ler için olmak üzere üretken sektörlerdeki firmalar için birçok kefalet paketini hayata geçirdiklerini, imalat, inşaat ve tarım alanlarına yönelik yeni kefalet imkanları oluşturduklarını hatırlatan Bakan Nebati, şöyle konuştu: "Bu kapsamda 2022'de yürürlüğe aldığımız paketlerle yaklaşık 110 milyar liralık kredi imkanını firmalarımızın kullanımına sunduk. 2023'te de Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında imalat sanayii önceliklendirilmek üzere yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı yaklaşımımızla yeni destek paketlerinin üzerinde çalışmayı sürdüreceğiz. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar lira kefalet imkanı karşılığında sağladığımız yaklaşık 250 milyar liralık finansmanı başta KOBİ'lerimiz olmak üzere işletmelerimize sunacağız." Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde, işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yüküne finansman sağlamak üzere Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yeni bir paket hazırlığı sürecinin devam ettiğini aktardı.
KESİNTİSİZ BÜYÜME
Türkiye Ekonomi Modeli'nin 1 yıldır ekonomiye sağladığı katkılara dikkati çeken Nebati, "Yeni politika çerçevemizle ülkemizin, ekonomi alanındaki kazanımlarını Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla geleceğe beraberce taşıyacağız" dedi. Nebati, Türkiye'nin yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu söyledi.
BAŞARILI ÖĞRENCİYE DESTEK BAŞLIYOR
Başkan Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 'Başarı Teşvik Programı' ile devlet okulundaki başarılı öğrencilere 1.5 milyar liralık destek sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilecek destek ile ilkokuldan üniversiteye kadar her kademedeki başarılı öğrencinin önü açılacak. Hâlihazırda sosyal yardım alan hanelerin devlet okullarında okuyan, sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına, yükseköğretim öğrencilerine net asgari ücret kadar dönem arasında başarı desteği sunulacak. Destek başvurularının yılbaşında başlaması bekleniyor. Fatma GÖKSU
44 BİN EV İÇİN KURA ZAMANI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 4. etap kuralarının tamamlandığını belirterek, "İlk Evim, İlk İş Yerim projemizde ilk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak tarihleri arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz" dedi. 5. etap sosyal konut kura çekilişleri dün başladı. 13 Ocak'a kadar 12 ilde 44 bin 303 konut için kura çekilecek. Mart'a kadar 250 bin sosyal konutun kuraları tamamlanacak. Barış ŞİMŞEK
5. ETAP TAKVİMİ
20-21 Aralık: Yozgat 1.882 konut
20 Aralık: Rize 1.100 konut
21 Aralık: Artvin 500 konut
22 Aralık: Kırıkkale 919 konut
23 Aralık: Kırşehir 1.139 konut
23-24 Aralık: Trabzon 2.550 konut
24-25 Aralık: Nevşehir 1.731 konut
2-12 Ocak: Ankara 18.450 konut
2-5 Ocak: Hatay 5.025 konut
6 Ocak: Osmaniye 1.550 konut
7-8 Ocak: Kahramanmaraş 3.101 konut
10-13 Ocak: Adana 6.356 konut
SIFIR ATIK HAREKETİ 5 YAŞINDA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Her gün emek emek büyüttüğümüz Sıfır Atık Hareketimiz 5 yaşında. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle 23 Aralık'ta 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'ni gerçekleştireceğiz" dedi. Bakan Kurum, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törene tüm vatandaşları davet etti.