6 yılda 97 milyon araç! Bakan Adil Karaismailoğlu açıkladı: Avrasya Tüneli tünelcilik alanında yeni bir çağ açtı

Ayrıca, motosiklet kullanımına izin verilen 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 232 bin 452 motosiklet sürücüsünün Avrasya Tüneli'ni tercih ettiğini bildiren Karaismailoğlu, "Yatırım maliyeti 1,2 milyar dolar olan Avrasya Tüneli ile İstanbullular, zamandan ve yakıttan da tasarruf sağlıyor.

Zamandan 407 milyon dolar, yakıttan 134,1 milyon dolar, çevreden 12 milyon dolar ve diğer kalemlerden 212,1 milyon dolar olmak üzere toplam 765,2 milyon dolar tasarruf sağlıyoruz. Milli gelire 2 milyar dolar, üretime 4,1 milyar dolar, ihracata 340,4 milyon dolar, vergiye 116,5 milyon dolar katkıda bulunurken, istihdama yıllık etkisi 7,7 bin kişi oldu.

Diğer boğaz geçiş alternatiflerinin seyahat süreleri baz alındığında, Avrasya Tüneli, 11 Kasım günü Kozyatağı - Bakırköy yönünde akşam trafiğinde kullanıcılarına 133 dakika zaman kazancı sağladı. Kullanıcıların zaman kazancı, Kozyatağı - Bakırköy yönünde akşam saatlerinde aylık ortalama 54 dakika olurken, Bakırköy-Kozyatağı yönünde ise sabah saatlerinde ortalama 34 dakika olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.