Yeni zamlı stajyer maaşları ne kadar oldu 2023? Ocak Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları kaç TL? Zorunlu lise- üniversite staj ücretleri zamlanacak mı 2023?

2022 EN YÜKSEK, EN DÜŞÜK STAJYER MAAŞI NE KADAR?

Staja başlayan tüm öğrencilerin yasal hakları gözetilerek, sigorta ve staj ücretleri Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ödeniyor.

25 ve üzeri personeli bulunan işyerlerinde asgari ücretin yüzde 30'u, 20'den az personel çalıştıran işyerinde yüzde 15'inden aşağı ücret ödenemiyor. 2022 Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere brüt asgari ücret tutarı 6.471 TL, net asgari ücret 5.500,35 TL olarak belirlenmişti. 2022 yasal stajyer maaşları ise stajyer maaşı= Net asgari ücret x %30 formülüne göre, 5.500,35 TL x %30 yani 1.650,11 TL olarak belirlenmiştir.