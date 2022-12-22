Yeni zamlı stajyer maaşları ne kadar oldu 2023? Ocak Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları kaç TL? Zorunlu lise- üniversite staj ücretleri zamlanacak mı 2023?

Yeni asgari ücretin gündemde olması nedeniyle stajyer ücretleri de merak edildi. Asgari ücrete yapılacak zammın ardından staj ücretlerinde de artış yaşanacak. Meslek eğitimi alan öğrencilerin pratik olarak iş başı eğitimleri devam ediyor. Yeni asgari ücret beklentisiyle birlikte 2023 stajyer maaşları da günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Peki, stajyer maaşı 2023'te ne kadar olacak? Stajyer maaşı nasıl hesaplanır? İşte detaylar!
2023 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret artış oranı kadar yükselecek.
Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda staj ücreti 2145 liraya,
yüzde 40 artması durumunda 2310 liraya,
yüzde 50 artması durumunda 2475 liraya yükselmesi bekleniyor.
Ulusal Staj Seferberliği programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan stajyer maaşları için "Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz" demişti.